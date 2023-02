Blisko 147 tysięcy żołnierzy, tysiące czołgów i pojazdów opancerzonych. Ukraińcy o rosyjskich stratach

czytaj dalej

To od was zależy, czy wszyscy będziemy istnieć, czy istnieć będzie Ukraina - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, zwracając się do żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych. W centrum Kijowa zorganizowano uroczystość w rocznicę rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.