Louis Prevost o wyborze swojego brata na papieża

Brat Leona XIV, Louis Prevost, rozmawiał z dziennikarzami telewizji CNN, w którym mówił o swojej reakcji na wybór Roberta na papieża. - Coś ty narobił, zrujnowałeś mi życie - żartował Louis Prevost. - Myślę, że nie jest zadowolony z tego, co dzieje się w naszym kraju - mówił w CNN z kolei drugi brat papieża, John.

Kluczowe fakty: Bracia papieża skomentowali w telewizji CNN wybór swojego brata na Tron Piotrowy.

Mówili o jego dzieciństwie, a także na temat tego, co Leon XIV uważa o obecnej sytuacji w USA.

W trakcie wywiadu w telewizji CNN, Louis Prevost, brat papieża Leona XIV, pytany był o to, jaka była jego reakcja na rezultat konklawe i w jaki sposób pogratuluje bratu, gdy się spotkają.

- Prawdopodobnie powiem mu, w telewizji trzeba używać ładnych słów, powiem mu coś w stylu: coś ty narobił, zrujnowałeś mi życie - żartował Louis Prevost. - Mówiliśmy Ci, że jak tak dalej pójdzie, to zostaniesz papieżem. Dlaczego nam to zrobiłeś? - dodał.

Bracia Prevost z matką na zdjęciu archiwalnym Źródło: CNN

Louis Prevost przyznał, że trochę podokucza bratu, ale pogratuluje mu i będzie życzył wszystkiego dobrego. - Oczywiście wyściskam go, a potem trochę poszturcham, bo to mój młodszy brat - mówił.

- Dla mnie to zaszczyt być bratem papieża. Jestem bratem papieża. To nadal nie mieści mi się w głowie - komentował wybór swojego brata na papieża.

"Myślę, że to będzie temat jego papieskich przemówień"

Z CNN rozmawiał także drugi brat papieża, John. - Od dziecka wiedział, że chce być księdzem. Niektórzy żartowali, że będzie papieżem, a teraz stało się to faktem - zauważył. - Nie żeby szukał tej pozycji, ale miał w sobie tę gotowość - dodał.

John Prevost o wyborze swojego brata na papieża

John Prevost wypowiedział się również na temat tego, co jego zdaniem myśli Leon XIV o sytuacji w Stanach Zjednoczonych. - Myślę, że nie jest zadowolony z tego, co dzieje się w naszym kraju w kwestiach imigracji. To nieludzkie traktować innych tak, jak czasem są traktowani ci ludzie - mówił. Dodał, że może to być temat jego papieskich przemówień.

- Rola papieża to z jednej strony zaszczyt, z drugiej wielka odpowiedzialność - skomentował Prevost.