Robert Hanssen nie żyje. Były agent FBI, który szpiegował dla Rosji, został znaleziony martwy w celi

Amerykańskie Federalne Biuro Więziennictwa podało, że 79-letni Robert Hanssen został znaleziony w poniedziałek rano w celi zakładu o zaostrzonym rygorze we Florence w stanie Kolorado. Pracownicy podjęli akcję przywracania funkcji życiowych, jednak bez powodzenia.

Do Federalnego Biura Śledczego dołączył w 1976 roku. Współpracę ze stroną radziecką zaczął w 1985 roku. Do czasu zatrzymania w 2001 roku otrzymał z Moskwy ponad 1,4 miliona dolarów w gotówce, funduszach bankowych i diamentach. W zamian przekazywał Rosjanom informacje o źródłach osobowych amerykańskich służb, technikach operacyjnych oraz tajne dokumenty.

- Chcieliśmy zdobyć dostateczne dowody, by go skazać, a ostatecznym celem było przyłapanie go na gorącym uczynku - relacjonowała Debra Evans Smith, która pracowała wówczas w Wydziale Kontrwywiadu.