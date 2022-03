Niemiecki minister o "głupiej" polityce energetycznej i odcinaniu się od Rosji

Minister Habeck: za wcześnie na embargo

Habeck podkreślił, że jego kraj nie może sobie pozwolić na nałożenie embarga na rosyjską energię. Zaznaczył przy tym, że - jego zdaniem - natychmiastowe odcięcie się od surowców z Rosji nie oznaczałoby "z całą pewnością", że reżim Władimira Putina byłby zmuszony do zakończenia wojny.

Robert Habeck poinformował, że dostawy rosyjskiej ropy naftowej stanowią obecnie 25 proc. niemieckiego importu, podczas gdy przed inwazją Moskwy na Ukrainę był to poziom 35 proc. Import gazu z tego kierunku spadł w tym czasie z 55 do 40 proc. Z kolei dostawy węgla kamiennego - jak wskazał minister - spadły z 50 proc. do 25 proc.