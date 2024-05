W środę premier Słowacji Robert Fico został postrzelony w miejscowości Handlova. Dosięgło go kilka kul. Trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Strzelec został zatrzymany.

Zamach komentował na antenie TVN24 w programie "Tak jest" wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz . - Nasze myśli i modlitwy biegną w stronę premiera Ficy, jego najbliższych, jego rodziny. To jest najtrudniejsza walka, którą chyba toczy w swoim życiu. Tutaj należy się wsparcie wszystkim mieszkańcom, wszystkim obywatelom Słowacji, naszym sąsiadom. Serdecznie ich wspieramy i na pewno będziemy otaczać wsparciem i opieką na tyle, ile w takiej sytuacji jest to możliwe - mówił Kosiniak-Kamysz.

Pytany, czy w ostatnim czasie docierały informacje do państw NATO o zagrożeniu prób zamachu powiedział, że nie było "tak sprecyzowanych" informacji o zagrożeniu, ale trafiają do państw Unii Europejskiej informacje "o zagrożeniu dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa państw członkowskich NATO Unii Europejskiej". - Wszędzie są podniesione stany gotowości. Służby pracują na najwyższych obrotach, udaremniają różnego rodzaju akcje sabotażu - mówił.

"Europa jest na zakręcie, świat jest na zakręcie"

Wicepremier powiedział, że Polska powinna wyciągnąć wnioski z tego, co stało się w Słowacji. - Bardzo łatwo kogoś obrazić, bardzo łatwo kogoś obrzucić jakimś słowem. Od krzywdy, którą wyrządza słowo, już bardzo jest blisko do krzywdy wyrządzonej w sposób fizyczny - do strzału, do pchnięcia nożem - powiedział gość "Tak jest".