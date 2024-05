Debata polityczna na Słowacji od lat jest napięta i agresywna, nawet jak na niezbyt wyśrubowane standardy Europy Środkowej - stwierdził dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich. Słowacja jest podzielona i głęboko spolaryzowana - tak eksperci zapraszani do słowackich mediów komentują środowy zamach na premiera Roberta Ficę.

Zamachowiec został zatrzymany. Według mediów to 71-letni pisarz pracujący w firmie ochroniarskiej

Ficę przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy

Do zamachu doszło, gdy Fico wyszedł do mieszkańców miasta

Dr Krzysztof Dębiec z Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się polityką czeską i słowacką, zauważył, że w ostatnich latach na Słowacji "miały miejsce zamachy na osoby publiczne". W jego opinii jest to efekt niejasnych relacji między polityką, biznesem a przestępczością zorganizowaną. Jak wyjaśnił, na takie właśnie powiązania atrafili funkcjonariusze po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka w 2018 roku.

- W 2022 roku doszło do zabójstwa dwóch członków społeczności LGBT w Bratysławie, ale bardziej interesujący jest fakt, że zabójca, będący zradykalizowanym Słowakiem, wcześniej za swój cel obrał ówczesnego centroprawicowego premiera Edwarda Hegera. Czekał on przez dłuższy czas pod jego mieszkaniem i kiedy nie mógł go zastać, zmienił zdanie i swój cel - powiedział Dębiec.