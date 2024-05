Co wiadomo o najbliższej rodzinie Roberta Ficy. Ma żonę i syna

Media na całym świecie komentują zamach na premiera Słowacji Roberta Ficę, przypominając też biografię polityka. Żona szefa słowackiego rządu jest prawniczką zawodowo związaną między innymi z bratysławskim Uniwersytetem Komeńskiego. Co wiadomo o rodzinie Ficów?

Robert Fico został pięciokrotnie postrzelony w środę po wyjazdowym posiedzeniu rządu w miejscowości Handlova. Policja natychmiast zatrzymała napastnika, 71-letniego Juraja C. z Levic. Premier Słowacji trafił do szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Szef słowackiego resortu obrony Robert Kaliniak podczas konferencji prasowej w czwartek rano poinformował, że "w nocy lekarzom udało się ustabilizować stan premiera", ale "jest on nadal poważny". Przekazał, że szef rządu ma liczne rany postrzałowe. Kaliniak zapewnił, że obecnie podejmowane są działania, które mają na celu poprawę stanu zdrowia Ficy.