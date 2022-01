Skazany za zabójstwo przyjaciółki, oskarżony w sprawie śmierci żony. Nie żyje multimilioner Robert Durst

Śmierć Roberta Dursta potwierdził jego prawnik Chip Lewis. Przekazał, że zmarł on "z przyczyn naturalnych związanych z litanią problemów medycznych" w szpitalu, gdzie został przywieziony na badania. Dzień po przyjęciu do placówki, jak opisują dziennikarze The New York Times, doznał zatrzymania akcji serca. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Rzecznik zastrzegł, że nie będzie przekazywał więcej informacji na temat śmierci multimilionera.