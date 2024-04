Rishi Sunak - pochodzenie, rodzice

Premier Wielkiej Brytanii w młodości uczył się w prestiżowej prywatnej szkole Winchester College, a latem pracował jako kelner w lokalnej indyjskiej restauracji. Jak wielokrotnie podkreślał w wywiadach, choć urodził się na Wyspach, jego rodzice zadbali o to, by nie zapomniał o hinduskich korzeniach. - Jako wyznawca hinduizmu co tydzień chodziłem do świątyni - podkreślał w rozmowie z BBC w 2019 roku. Ale zaraz dodał: - Ale w sobotę pojawiałem się również na meczach Świętych (klubu piłkarskiego Southampton FC - red.).

Przegrał z Liz Truss

Kariera polityczna Sunaka rozpoczęła się w 2015 roku, gdy został członkiem Izby Gmin. Był zwolennikiem brexitu. W 2017 i 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W lutym 2020 roku premier Boris Johnson mianował go kanclerzem skarbu, czyli brytyjskim odpowiednikiem polskiego ministra finansów. Kilka miesięcy później Sunak zainicjował akcję "Eat Out to Help Out" (z ang. - "Zjedz na mieście, żeby pomóc" - red.), której celem było zachęcenie ludzi do powrotu do restauracji po pierwszej fali COVID-19 i wsparcie lokalnych biznesów. Kampania cieszyła się dużą popularnością, ale budziła też duże kontrowersje. Niektórzy lekarze twierdzili wręcz, że przyczyniła się do ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.