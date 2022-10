Rishi Sunak zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. To zięć indyjskiego miliardera i jeden z najbogatszych polityków na Wyspach

Rishi Sunak zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Penny Mordaunt wycofała się z wyścigu o fotel szefa Partii Konserwatywnej i poparła swojego konkurenta. Będzie najmłodszym od ponad 200 lat szefem rządu na Wyspach. Kim jest Rishi Sunak?

Rodzice 42-letniego Rishiego Sunaka są z pochodzenia Hindusami, jednak urodzili się w Afryce. On sam przyszedł na świat w Wielkiej Brytanii, a na studiach związał się z córką indyjskiego miliardera. Wszedł do świata biznesu, który kilka lat temu porzucił na rzecz polityki. Choć Sunak nie mówi otwarcie o swoim majątku, media wyceniają go na ponad 700 milionów funtów.

"Wielka Brytania to wspaniały kraj, ale stoimy w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego. Dlatego zamierzam zostać liderem Partii Konserwatywnej i waszym nowym premierem" - napisał w niedzielę na Twitterze Rishi Sunak, potwierdzając tym samym, że staje do wyścigu o stanowisko szefa Partii Konserwatywnej i w konsekwencji premiera.

Rishi Sunak, kandydat na premiera Wielkiej Brytanii PAP/EPA

Bukmacherzy tym razem uważali go za murowanego faworyta do objęcia tej funkcji. Zgodnie z zapowiedziami, to że zostanie szefem partii i rządu zostało ogłoszone już w poniedziałek. Czego mogą spodziewać się po nim Brytyjczycy?

Rishi Sunak - pochodzenie, rodzice

Rishi Sunak przyszedł na świat w 1980 roku w angielskim Southampton. Jego ojciec był lekarzem, a matka prowadziła własną aptekę. Oboje byli z pochodzenia Hindusami, jednak urodzili się w Afryce, w krajach, które były wówczas brytyjskimi koloniami - ojciec w Kenii, matka - w Tanganice, czyli dzisiejszej Tanzanii.

Przyszły premier Wielkiej Brytanii w młodości uczył się w prestiżowej prywatnej szkole Winchester College, a latem pracował jako kelner w lokalnej indyjskiej restauracji. Jak wielokrotnie podkreślał w wywiadach, choć urodził się na Wyspach, jego rodzice zadbali o to, by nie zapomniał o hinduskich korzeniach. - Jako wyznawca hinduizmu co tydzień chodziłem do świątyni - podkreślał w rozmowie z BBC w 2019 roku. Ale zaraz dodał: - Ale w sobotę pojawiałem się również na meczach "Świętych" (klubu piłkarskiego Southampton F.C. - red.).

42-letni obecnie polityk uzyskał dyplomy uczelni uważanych za jedne z najlepszych na świecie. Najpierw studiował filozofię, politologię i ekonomię w Oksfordzie, a na studia magisterskie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie na Stanford University. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Akshatę Murthy, córkę indyjskiego miliardera i potentata branży IT.

Po studiach, w latach 2001-2004, nowy premier Wielkiej Brytanii pracował jako analityk w banku inwestycyjnym Goldman Sachs. Później był m.in. dyrektorem w należącej do jego teścia firmie inwestycyjnej Catamaran Ventures.

Przegrał z Liz Truss

Kariera polityczna Sunaka rozpoczęła się w 2015 roku, gdy został członkiem Izby Gmin. Był zwolennikiem Brexitu. W 2017 i 2019 roku z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W lutym 2020 roku premier Boris Johnson mianował go kanclerzem skarbu, czyli brytyjskim odpowiednikiem polskiego ministra finansów. Kilka miesięcy później Sunak zainicjował akcję "Eat Out to Help Out" (z ang. - "Zjedz na mieście, żeby pomóc" - red.), której celem było zachęcenie ludzi do powrotu do restauracji po pierwszej fali COVID-19 i wsparcie lokalnych biznesów. Kampania cieszyła się dużą popularnością, ale budziła też duże kontrowersje. Niektórzy lekarze twierdzili wręcz, że przyczyniła się do ponownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Funkcję kanclerza Sunak pełnił przez ponad dwa lata, zrezygnował z niej 5 lipca bieżącego roku, sprzeciwiając się polityce Johnsona. Po swojej rezygnacji wyjaśnił, że jego podejście do gospodarki było "fundamentalnie inne" niż podejście byłego już szefa rządu. Kilka dni później sam Johnson złożył dymisję, a Sunak ogłosił swój start w wyborach na przewodniczącego Partii Konserwatywnej. Dotarł w nich do ostatniej rundy, gdzie przegrał z Liz Truss. Jego rywalka na stanowisku wytrwała zaledwie 45 dni, przez co zapisała się w historii jako najkrócej urzędująca premier w historii Wielkiej Brytanii.

Najbogatszy premier Wielkiej Brytanii

W tym roku "Sunday Times" umieścił Sunaka oraz jego żonę na 222. miejscu rankingu najbogatszych Brytyjczyków. Ich wspólny majątek oszacowano na około 730 milionów funtów, zdecydowanie więcej niż majątki poprzednich brytyjskich premierów. Pół roku temu BBC określało 42-letniego polityka jako jednego z najbogatszych członków parlamentu. Wiosną podczas wywiadu dla telewizji Sky News, Sunak został zapytany wprost czy nie jest zbyt zamożny, by zostać premierem. Przypomniał wtedy, że już jako kanclerz skarbu wspierał potrzebujących. - Jedną z ostatnich rzeczy, jaką zrobiłem (na tym stanowisku - red.), było ogłoszenie znaczącej pomocy finansowej w opłaceniu zimowych rachunków za ogrzewanie dla najuboższych. Powinniśmy skupiać nasze wparcie przede wszystkim na tych, którzy najbardziej go potrzebują - mówił Sunak.

Rishi Sunak - żona i dzieci

Sunak jest mężem Murthy - która pełni funkcję dyrektora w jednej z firm ojca, a w przeszłości prowadziła swoją własną markę modową. Kontrowersje wiosną tego roku wzbudziły jej zyski od udziałów z firmy ojca, posiada ona według BBC 0,9 proc. udziałów. W kwietniu wyszło na jaw, że Murty ma status zagranicznego rezydenta podatkowego, który dzięki opłacie wynoszącej 30 tysięcy funtów rocznie pozwala nie płacić podatków od dochodów uzyskiwanych za granicą. Ostatecznie zadeklarowała, że podatki od nich będzie płacić na Wyspach.

Przyszły premier wraz z żoną mają dwie córki, 11-letnią Krishnę i 9-letnią Anoushkę.

Rishi Sunak z żoną i królem Karolem III PAP/EPA

42-latek będzie najmłodszym w momencie wstępowania na stanowisko premierem Wielkiej Brytanii od niemal 240 lat. Palma pierwszeństwa w tej kategorii należy do Williama Pitta Młodszego, który w 1783 roku, gdy obejmował ten urząd, miał zaledwie 24 lata.

Autor:kgo//am

Źródło: BBC, gov.uk, rishisunak.com, "Sunday Times"