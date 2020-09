Karnawału w Rio nie będzie. I nie wiadomo, kiedy powróci

Karnawał w Rio de Janeiro to duże pieniądze

Karnawał w Rio de Janeiro to duże pieniądze PAP/EPA/FABIO MOTTA

Dyrektorzy szkół samby, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenia kilkudniowego karnawału, ostrzegali już od kilku tygodni, że bez szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 organizacja karnawału będzie praktycznie niemożliwa. - Szukamy alternatywnego rozwiązania, czegoś, co byłoby korzystne dla miasta, a zarazem bezpieczne, lecz nie mamy wystarczającej pewności, by wyznaczać datę - oświadczył Jorge Castanheira, prezes Ligi Samby (Liesa).

Deklaracja dotycząca przeniesienia karnawału na nieokreślony termin dotyczy części oficjalnej imprezy, za którą odpowiada Liesa. Nie odnosi się ona jednak do niezliczonych "lokalnych imprez ulicznych, co do których wciąż nie wiadomo, czy będą mogły się odbyć", informuje BBC.