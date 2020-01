Tysiące zwolenników dostępu do broni na ulicach. Gubernator wprowadza stan wyjątkowy

Tysiące demonstrantów, w tym wielu uzbrojonych, zebrało się w poniedziałek na ulicach amerykańskiego Richmond, by protestować przeciwko zaostrzaniu prawa do posiadania broni, których wprowadzenie w ostatnim czasie zapowiedziały władze stanowe. Gubernator Wirginii Ralph Northam zarządził stan wyjątkowy i tymczasowo zakazał posiadania broni w rejonie budynków władz stanowych.

Lobby Day, w ramach którego tysiące zwolenników dostępu do broni zebrało się w poniedziałek na ulicach Richmond, jest corocznym wydarzeniem. Jak jednak zwróciło uwagę BBC, w tym roku wśród demonstrantów panuje gniew w związku z zaproponowanymi przez legislaturę stanową zmianami zaostrzającymi prawo do posiadania broni. Kontrolowane od listopadowych wyborów przez demokratów władze zapowiadają zmiany zakładające m.in. zakazanie zakupu więcej niż jednej sztuki broni miesięcznie oraz konieczność sprawdzania przeszłości nabywających ją osób. Ponadto lokalne władze będę zobowiązane do wprowadzenia zakazu posiadania broni w parkach i budynkach użytku publicznego.