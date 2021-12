Richard Marcinko nie żyje. Założyciel elitarnej jednostki specjalnej miał 81 lat

Richard Marcinko nie żyje. Założyciel i dowódca słynnej amerykańskiej jednostki specjalnej SEAL Team Six miał 81 lat. O jego śmierci poinfomowali syn Matt i Narodowe Muzeum Navy SEAL.

Richard Marcinko - kim był

W 1980 kierownictwo armii USA powierzyło Marcinko zadanie stworzenia oddziału, który byłby w stanie bardzo szybko neutralizować zagrożenie terrorystyczne na całym świecie i uwalniać zakładników. Marcinko sam wybrał członków tego oddziału, który składał się z równie doświadczonych żołnierzy co on.

Pomimo że ówcześnie funkcjonowały tylko dwie jednostki SEAL, Marcinko nazwał swoją SEAL Team Six. "Chciał zmylić inne kraje, w szczególności Związek Radziecki, sugerując, że Stany Zjednoczone mają przynajmniej trzy inne jednostki SEAL" - podało Narodowe Muzeum Navy SEAL. Marcinko kierował tym oddziałem przez trzy lata, do 1983 roku. Ze służby wojskowej odszedł w 1989 roku. Napisał kilkanaście książek o jednostkach specjalnych, zajmował się też doradztwem w sprawach bezpieczeństwa.

W 1990 roku Marcinko został skazany na 21 miesięcy więzienia za nieprawidłowości finansowe i defraudację przy tworzeniu SEAL Team Six. Ostatecznie przesiedział za kratami rok i trzy miesiące. Do końca nie przyznawał się do winy.