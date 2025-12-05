Logo strona główna
Świat

"Trzęsienie ziemi" przy ulicy Bankowej. "Uważał, że z prezydentem tworzą całość"

|
Andrij Jermak
Andrij Jermak
Źródło: president.gov.ua
To było polityczne trzęsienie ziemi w Kijowie. Andrij Jermak, stojący bardzo blisko Wołodymyra Zełenskiego i nazywany nieformalnie wiceprezydentem, został zmuszony do odejścia. Co oznacza jego rezygnacja? I czy Zełenski znajdzie następcę, który będzie równie lojalny?
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Andrij Jermak był doradcą Zełenskiego i przez ponad pięć lat kierował jego biurem. Pełnił ten urząd najdłużej w historii współczesnej Ukrainy.
  • Przeciwnicy obecnej ekipy w Kijowie zarzucali Jermakowi "uzurpację władzy", ale Zełenski go bronił.
  • Przełom nastąpił pod koniec listopada, kiedy w gabinecie i mieszkaniu Jermaka zjawili się funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej.

Jest wyższy od Wołodymyra Zełenskiego i mocniej zbudowany - rzucało się to w oczy, kiedy stali lub szli obok siebie. Pojawia się niemal na każdym oficjalnym zdjęciu z ukraińskim prezydentem, często towarzyszył mu w czasie wizyt zagranicznych i w podróżach po kraju. To Andrij Jermak, do niedawna jeden z najbliższych współpracowników Zełenskiego, jego doradca i szef prezydenckiego biura.

Kim jest "Ali Baba"

"Trzęsienie ziemi" nastąpiło przy ulicy Bankowej 11 w Kijowie, gdzie urzędował Jermak, w "czarny piątek". W tym dniu rano na miejscu pojawili się funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Dokonali przeszukania w gabinecie Jermaka. Później udali się do jego mieszkania.

Powodem ich działań było prowadzone śledztwo w sprawie domniemanego przekrętu o wartości około 100 milionów dolarów w państwowej spółce Enerhoatom. W aferę korupcyjną mieli być zamieszani wysocy rangą urzędnicy i niegdyś bliski współpracownik Zełenskiego, biznesmen Tymur Mindicz, który zdążył uciec z kraju.

Funkcjonariusze wkroczyli do gabinetu Jermaka, ponieważ podejrzewano, że mógł mieć powiązania ze sprawą. Deputowany opozycji Jarosław Żełezniak mówił dziennikarzom, że na nagraniach zdobytych przez służby pojawia się osoba o pseudonimie "Ali Baba". Wszyscy zamieszani w aferę używali pseudonimów. Żełezniak twierdził, że przydomek "Ali Baba" oznaczał skrót od imienia Jermaka, Andrij, i imienia jego ojca, Borys. Służby oficjalnie tego nie potwierdziły.

Jermakowi nikt nie postawił zarzutów, ale pojawienie się funkcjonariuszy i przeszukanie były zbyt silnym ciosem w jego reputację.

Andrij Jermak
Andrij Jermak
Źródło: president.gov.ua

Jeszcze w czwartek wieczorem (27 listopada) doradca prezydenta mówił dziennikarzowi portalu amerykańskiego miesięcznika "The Atlantic" Simonowi Shusterowi, co sądzi o aferze korupcyjnej. "Sprawa jest głośna i konieczne jest obiektywne i niezależne śledztwo, bez nacisków politycznych" - wyjaśniał przez telefon.

Wspomniał, że Zełenski mianował go szefem delegacji na rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa w Genewie w sprawie planu pokojowego. Tym samym dawał do zrozumienia, że "Zełenski mu ufa". Kilkanaście godzin później okazało się, że bardzo się mylił.

Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Służby u szefa biura Zełenskiego. Trwa przeszukanie

Pytam znanego ukraińskiego analityka Wołodymyra Fesenkę, czy dymisja Jermaka była dla niego zaskoczeniem. - I tak, i nie - odpowiada. - Nie, ponieważ jego dymisja była uzasadniona, tak - ponieważ nastąpiło to nagle. To było zaskakujące - przyznaje mój rozmówca.

Tatiana Serwetnyk
Tatiana Serwetnyk
Dziennikarka tvn24.pl
