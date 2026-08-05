Świat Reuters: Szef rosyjskiej fabryki dronów poważnie ranny. Wybuchł jego samochód Oprac. Kuba Koprzywa |

Władimir Tkaczuk na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Szef firmy Urałdronzawod produkującej drony Władimir Tkaczuk przebywa na oddziale intensywnej terapii po tym, jak jego samochód wybuchł w okolicy Jekaterynburga. Lekarze walczą o jego życie - podał Reuters, powołując się na doniesienia państwowej rosyjskiej agencji TASS.

Władimir Tkaczuk (z prawej) Źródło zdjęcia: Reuters

W wybuchu miał zginąć jego kierowca, który bywa też nazywany ochroniarzem Tkaczuka. Serwis informacyjny Mash - na który powołuje się Reuters - poinformował, że samochód Tkaczuka został zniszczony przez ładunek wybuchowy ukryty pod pojazdem.

Szef rosyjskiej fabryki dronów ranny po wybuchu samochodu

Firma Urałdronzawod produkuje drony z widokiem z perspektywy pierwszej osoby - donosi Reuters. Jak opisuje agencja, maszyny są sterowane przez operatora noszącego gogle, do których przekazywany jest obraz na żywo. Są one powszechnie stosowane przez Rosję w wojnie w Ukrainie. Tkaczuk prowadził również popularny kanał na Telegramie "Obsessed with War", za pośrednictwem którego zbierano fundusze dla wojska.

Był to drugi atak w ciągu tygodnia na rosyjskich producentów dronów - przypomina Reuters. 30 lipca Andriej Czerezow, twórca modelu o nazwie "Gadfly", został postrzelony przez nieznanego sprawcę. Dwa dni później doszło z kolei do wybuchu w restauracji Balzi Rossi na Placu Kudrińskim w centrum Moskwy. Według medialnych doniesień był to zamach na dowódcę Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji generała Aleksandra Czajko.