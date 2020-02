Reuters: Salvini może stanąć przed sądem. Senat odebrał mu immunitet

"Broniłem Włoch"

Wynik głosowania Salviniego ucieszył. W środowym wystąpieniu w izbie wyższej parlamentu powtórzył on argumentację, że nie zgadzając się na zejście migrantów na ląd, bronił kraju. Komentując decyzję Senatu Salvini oświadczył: - Jestem absolutnie spokojny i dumny z tego, co zrobiłem i zrobię to znowu, kiedy tylko wrócę do rządu.