Reuters: Rosja przerzuca systemy S-300 z Syrii w pobliże Krymu

MSZ Ukrainy wyraziło zaniepokojenie w związku z doniesieniami w sprawie przepłynięcia przez cieśninę Bosfor rosyjskiego statku z systemami przeciwlotniczymi S-300. Resort w Kijowie podał, że wezwał stronę turecką do złożenia wyjaśnień. Według izraelskiej firmy ImageSat International Rosja przetransportowała baterię S-300 z Syrii do portu w pobliżu zaanektowanego Krymu.

Ukraińskie MSZ przekazało w poniedziałkowym komunikacie, że do resortu w Kijowie został zaproszony ambasador Turcji w Ukrainie Yagmur Ahmet Guldere. Strona ukraińska wyraziła zaniepokojenie doniesieniami o przetransportowaniu przez wynajęty przez rosyjskie ministerstwo obrony statek Sparta II systemów przeciwlotniczych S-300. Jednostka miała płynąć z Syrii do Rosji przez cieśninę Bosfor.

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mykoła Toczycki zwrócił się do strony tureckiej o udzielenie oficjalnych informacji, między innymi na temat ładunku, który był transportowany statkiem Sparta II.

"Puste miejsce" po baterii S-300 w syryjskim mieście

Wcześniej w poniedziałek agencja Reutera przekazała, że według izraelskiej firmy ImageSat International Rosja przetransportowała baterię pocisków przeciwlotniczych S-300 z Syrii do portu w pobliżu zaanektowanego Krymu.

Kwietniowe zdjęcia satelitarne ImageSat International pokazywały rosyjską baterię systemu przeciwlotniczego S-300 w mieście Masjaf w Syrii. Obecnie jej tam nie ma. Według izraelskiej firmy systemy zostały przerzucone pod koniec sierpnia do syryjskiego portu Tartus.

Oddzielne zdjęcia przedstawiały elementy baterii w porcie Tartus między 12 a 17 sierpnia. Do 20 sierpnia ich tam już nie było, a ImageSat International doszła do wniosku, że zostały przeładowane na rosyjski statek Sparta II, który opuścił port Tartus i odpłynął do portu w Noworosyjsku. Dane z Refinitiv Eikon pokazują, że Sparta II znajduje się obecnie w Noworosyjsku - podała agencja Reutera, dodając, że rosyjskie ministerstwo obrony odmówiło w tej sprawie komentarza.