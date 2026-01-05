Logo strona główna
Świat

Media: kilkanaście tankowców z ropą potajemnie opuściło Wenezuelę

GettyImages-2252064818
Donald Trump o ataku na Wenezuelę. "Niewiarygodny pokaz amerykańskiej siły"
Źródło: TVN24
W ostatnich dniach kilkanaście tankowców, załadowanych wenezuelską ropą i paliwem, z wyłączoną lokalizacją opuściło Wenezuelę - donosi Reuters. Agencja informuje, że wszystkie objęte były amerykańskimi sankcjami.

Reuters, informując o około dwunastu tankowcach, które potajemnie opuściły Wenezuelę, powołał się na serwis TankerTrackers.com. Agencja przekazała, że wszystkie zidentyfikowane statki, które opuściły port, są objęte sankcjami amerykańskimi.

Wenezuelę ostatnio opuściła inna grupa statków, również objętych sankcjami. Miały one puste zbiorniki po tym, jak rozładowały importowane towary lub zakończyły krajowe przewozy - opisał Reuters.

Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian


Inwestorzy reagują na wydarzenia w Wenezueli. Surowce pod wpływem zmian

BIZNES

Co najmniej cztery z wypływających tankowców opuściły wody Wenezueli trasą na północ od wyspy Margarita po krótkim postoju w pobliżu granicy morskiej kraju - poinformował serwis TankerTrackers.com, cytowany przez Reuters.

Władze Wenezueli zezwoliły na wypłynięcie co najmniej czterem statkom

Źródło posiadające wiedzę na temat dokumentacji dotyczącej wypłynięcia statków poinformowało agencję, że w ostatnich dniach władze Wenezueli zezwoliły co najmniej czterem supertankowcom na potajemne opuszczenie wenezuelskich wód.

Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy


Trump obiecuje boom naftowy w Wenezueli. Ekspert: obawiam się, że historia się powtórzy

BIZNES

Odpłynięcie statków może być ulgą dla państwowej spółki naftowej PDVSA, która zgromadziła bardzo duże zapasy w pływających magazynach w związku z blokadą nałożoną przez Stany Zjednoczone w zeszłym miesiącu, która spowodowała zastój w eksporcie ropy naftowej z tego kraju - ocenia Reuters.

Eksport ropy naftowej jest głównym źródłem dochodów Wenezueli. Tymczasowy rząd, na czele którego stoi obecnie wiceprezydent Delcy Rodriguez, będzie potrzebował tych dochodów do finansowania wydatków i zapewnienia stabilności wewnętrznej w kraju - zauważa Reuters.

Aktualnie czytasz: Media: kilkanaście tankowców z ropą potajemnie opuściło Wenezuelę

Jak donosi Reuters, nie jest jasne, czy wypłynięcie statków nastąpiło wbrew sankcjom nałożonym przez Stany Zjednoczone. Prezydent USA Donald Trump mówił w sobotę, że embargo naftowe wobec Wenezueli obowiązuje w pełnym zakresie, ale dodał, że w ramach nadchodzących zmian najwięksi klienci Wenezueli, w tym Chiny, będą nadal otrzymywać ropę.

OGLĄDAJ: Trump: Maduro nie będzie już zagrożeniem
pc

Trump: Maduro nie będzie już zagrożeniem

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Jesus Vargas/Getty Images

TAGI:
WenezuelaUSADonald TrumpRopa naftowastatki
