Reuters: Uczestnicy ekspedycji Titana godzili się na ryzyko, ale ich rodziny wciąż mogą pozwać firmę 

Czy rodziny zmarłych na Titanie mogą pozwać OceanGate?

Przyczyny implozji nie są jeszcze znane, dlatego dopiero wyniki przeprowadzonego w tym zakresie dochodzenia pozwolą stwierdzić, czy w przypadku ostatniej ekspedycji Titana doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości. - Dopóki nie poznamy przyczyny (implozji), nie możemy ustalić, czy dokumenty te mają jakiekolwiek zastosowanie - stwierdził w rozmowie z Reutersem prawnik Joseph Low. Jeśli jednak okaże się, że do takich zaniedbań doszło, rodziny zmarłych będą mogły dochodzić odszkodowania nie tylko od OceanGate, lecz także od przedsiębiorstw, które w trakcie projektowania czy wykonywania elementów Titana dopuściły się ewentualnych nieprawidłowości.

Zdaniem znawców amerykańskiego prawa założona przez Stocktona Rusha firma może usiłować bronić się przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, składając tzw. powództwo o ograniczeniu odpowiedzialności na mocy prawa morskiego. Pozwala ono właścicielom jednostek biorących udział w wypadku na zwrócenie się do sądu z prośbą o ograniczenie kwoty ewentualnych odszkodowań do obecnej wartości statku. W przypadku rozniesionego na kawałki Titana byłoby to dokładnie zero dolarów - ocenia Reuters. Wtedy jednak firma musiałaby udowodnić, że nie wiedziała o żadnych potencjalnych defektach czy zaniedbaniach bezpieczeństwa.