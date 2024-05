Reuters: Amerykanie będą na szczycie pokojowym w Szwajcarii

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych pojawią się na zaplanowanym na przyszły miesiąc szczycie pokojowym w Szwajcarii, o co apelował prezydent Ukrainy - podaje agencja Reutera, powołując się na anonimowego amerykańskiego urzędnika. Media wskazują jednak, że szczyt koliduje z kampanijnymi planami Joe Bidena.

Reuters, powołujący się na źródła, nie poinformował, kto i na jakim szczeblu będzie reprezentował Stany Zjednoczone . Agencja zaznacza, że słowa urzędnika to reakcja na niedzielne słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaapelował do Bidena i Xi o osobiste uczestnictwo w szczycie pokojowym, który 15 i 16 czerwca odbędzie się w Szwajcarii .

"Ponad 80 krajów potwierdziło swój udział. Apeluję do światowych przywódców, do prezydenta Bidena, przywódcy Stanów Zjednoczonych, do prezydenta Xi, przywódcy Chin. Nie chcemy, aby Karta Narodów Zjednoczonych spłonęła. Proszę, pokażcie swoje przywództwo w zaprowadzaniu pokoju, prawdziwego pokoju, a nie przerw między atakami. Prosimy o wsparcie Szczytu Pokojowego swoim osobistym przywództwem i uczestnictwem" - zaapelował Zełenski. Prezydent Ukrainy swój apel wystosował z Charkowa, gdzie w sobotę kilkanaście osób zostało zabitych w rosyjskim ataku na hipermarket budowlany.