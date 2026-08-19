Co najmniej 100 osób zginęło w osuwisku ziemi w kopalni w Afryce
Do katastrofy doszło we wtorek około godziny 14 czasu lokalnego (godzina 17 w Polsce) w kopalni złota w Zamboye, położonej około 50 kilometrów od miasta Baboua w zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej.
Na nagraniach w mediach społecznościowych widać, jak na ludzi w wyrobisku osunęła się ziemia. Prokuratura w Baboua poinformowała, że osunięcie się ziemi zostało prawdopodobnie spowodowane "zawaleniem się kilku podziemnych chodników, w których pracowali górnicy".
Zginęło co najmniej 100 osób, a wiele osób zostało rannych. Według państwowych mediów w Kamerunie w katastrofie śmierć poniosło co najmniej czterech obywateli tego kraju. Ocaleni zostali przewiezieni do szpitala w Baboua, a w środę trwały dalsze poszukiwania poszkodowanych.
Osuwiska problemem afrykańskich kopalni
Osunięcia ziemi są częstym zjawiskiem w kopalniach Republiki Środkowoafrykańskiej, której zasoby często są eksploatowane nielegalnie, poza jakąkolwiek kontrolą państwa - zauważyła agencja prasowa AFP.
Bogate zasoby mineralne kraju (uran, lit, diamenty, drewno, złoto) są też częściowo eksploatowane przez liczne zagraniczne przedsiębiorstwa pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Rwandy, Kanady lub Francji.