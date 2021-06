Były prezydent ma pięć dni, by stawić się do więzienia. Ukarany za obrazę sądu

Były prezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Zuma został skazany przez Trybunał Konstytucyjny swego kraju na 15 miesięcy więzienia za obrazę sądu - poinformowała agencja Reutera. Sąd orzekł, że polityk ma pięć dni, by stawić się do odbycia kary.

- Nie miałam innego wyboru, jak skazać pana Zumę na wyrok więzienia, w nadziei, że jest to jednoznaczne przesłanie, że praworządność i wymiar sprawiedliwości (w RPA) panują - tłumaczyła sędzia Sisi Khampepe. Sąd orzekł, że były prezydent ma pięć dni, by stawić się do odbycia kary.