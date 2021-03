Ze szpitalnego łóżka apelował do rodaków, by poparli zmiany. Opozycyjny kandydat w wyborach nie żyje

Jak podała agencja Reutera, rzecznik 61-letniego polityka Justin Nzoloufoua nie podał przyczyny jego śmierci. Kolelas przebywał jednak w szpitalu w związku z COVID-19. Jeszcze w sobotę zachęcał ze szpitalnego łóżka do głosowania w wyborach, choć ciężko oddychał i był podłączony do aparatury z tlenem.

W nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera podłączony do aparatury tlenowej Kolelas mówił, że "walczy ze śmiercią" i jednocześnie wzywał Kongijczyków do "zagłosowania za zmianą". W niedzielę Nzoloufoua mówił o możliwości przetransportowania opozycjonisty do szpitala we Francji.