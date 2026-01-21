Prorosyjska kongresmanka i polska stacja TV z nagrodami populistycznej prawicy z USA

We wtorek w Kennedy Center w Waszyngtonie, przemianowanym niedawno na Trump Kennedy Center, amerykańska prawicowa organizacja Republicans for National Renewal wręczyła swoje nagrody. Na jej stronie internetowej czytamy, że celem organizacji jest "promowanie nowej konserwatywnej wizji dostosowanej do realiów Ameryki XXI wieku". "Zgodnie z duchem kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa z 2016 roku, RNR dąży do promowania śmiałych idei opartych na amerykańskim nacjonalizmie i populizmie" - napisano.
Nagrody amerykańskiej prawicy
Wśród nagrodzonych przez tę organizację osób znalazła się Anna Paulina Luna, republikańska kongresmenka z Florydy. W serwisie X pochwaliła się zdjęciem wyróżnienia, na którym napisano, że przyznano je za "najlepszy wkład w stosunki międzynarodowe w 2025".
Luna znana jest ze swoich antyukraińskich i prorosyjskich poglądów, a jej twierdzenia na temat Ukrainy powielają się z rosyjską propagandą. Kilka miesięcy temu otrzymała także prezenty od wysłanników Władimira Putina. W grudniu 2025 roku zaprosiła ambasadora Rosji w Waszyngtonie Aleksandra Darczijewa na przyjęcie bożonarodzeniowe na Kapitolu.
Nagrodę dostał również Andy Ogles, członek Izby Reprezentantów z Tennessee, za "najlepsze nowe przepisy prawne". Ogles w ubiegłym roku zaproponował zmianę do amerykańskiej konstytucji, by możliwe było wybieranie prezydenta USA na trzy kadencje. Podkreślał, że chodzi o "zapewnienie prezydentowi Trumpowi wszelkich niezbędnych zasobów, by mógł skorygować katastrofalny kurs obrany przez administrację Bidena".
W takim gronie laureatów znalazła się też polska, propisowska stacja telewizyjna TV Republika. Wyróżniono ją w kategorii "najlepsze międzynarodowe media". Nagrodą pochwalił się w sieci jej prezes Tomasz Sakiewicz.
W mediach społecznościowych pokazano, że podczas wydarzenia gościom zaserwowano m.in. tort w kształcie Grenlandii, na którym namalowano flagę USA.
Republicans for National Renewal - co to
Organizacja Republicans for National Renewal powstała w 2020 roku i od początku wiązana była ze środowiskiem politycznym Donalda Trumpa. Dyrektorem wykonawczym RNR jest prawnik Mark Ivanyo, który w czasie pierwszej kadencji Trumpa pełnił funkcję w Departamencie Sprawiedliwości.
W 2024 roku RNR oficjalnie poparła Donalda Trumpa w jego kampanii prezydenckiej. Rok później organizacja wyraziła również poparcie dla pomysłu, aby Trump mógł ubiegać się o trzecią kadencję prezydenta USA. Z kolei Trump w 2024 roku miał w serwisie Truth Social okazać wsparcie tej organizacji, publikując swoje zdjęcie z jej logiem.
