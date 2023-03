Reporterzy bez Granic: polskie władze ponownie podważają prawo do informacji

czytaj dalej

Trwa akcja ratunkowa na Svalbardzie. Ratownicy próbują dotrzeć do polskiego podróżnika, który wezwał pomoc - poinformowała przedstawicielka miejscowych władz. Marcin Gienieczko zamierzał zdobyć na nartach najwyższy szczyt archipelagu, jednak doszło do załamania pogody. "To wyścig z czasem, by ratować życie. Na lodowcu sztorm" - taką informację, przekazaną przez Gienieczkę, zamieszczono w piątek wieczorem na jego profilu w mediach społecznościowych.