Mija 14 lat od tej tragedii, a my wciąż się kłócimy, czy to była katastrofa, czy to był zamach - powiedział w TVN24 Piotr Świerczek autor reportażu "Siła śledztwa" o katastrofie smoleńskiej. Jak stwierdził, "odpowiedzialnym za tę narodową kłótnię, za tę dewastację społeczeństwa, w dużej mierze jest Antoni Macierewicz". - Wszyscy kłamią, tylko Antoni Macierewicz mówi prawdę, bo mówi o wybuchach. To jest narracja, która, mam wrażenie, wciąż będzie obecna po prawej stronie sceny politycznej - powiedział dziennikarz "Czarno na Białym".

Reportaż Piotra Świerczka "Siła śledztwa" miał premierę na antenie TVN24 we wtorek w "Czarno na białym", jest także dostępny w TVN24 GO. W materiale prokurator Krzysztof Schwartz, szef Zespołu Śledczego nr 1, powołanego do zbadania przyczyn katastrofy w Smoleńsku, po blisko siedmiu latach milczenia opowiedział o jego pracach. Wyjaśnił też, dlaczego żałuje, że wszedł w jego skład.

Autor reportażu był w środę gościem programu "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Świerczek: najbardziej uderzyło mnie zmęczenie pana prokuratora

- Mija 14 lat od tej tragedii, a my wciąż się kłócimy, czy to była katastrofa, czy to był zamach. Odpowiedzialnym właściwie za tę narodową kłótnię, za tę dewastację społeczeństwa, w dużej mierze jest Antoni Macierewicz, który najpierw uwiódł swoimi teoriami część społeczeństwa, a potem polityków prawicy, którzy podążyli za tą narracją, by wygrać wybory w 2015 roku - powiedział Piotr Świerczek.

Dziennikarz wyznał, że w trakcie pracy nad reportażem najbardziej uderzyło go "zmęczenie pana prokuratora". - To, że zdecydował się na ten wywiad mówiąc, że ma już dość tego śledztwa. I że właściwie to żałuje, że przystąpił do tego zespołu śledczego numer jeden - powiedział.

Przypomniał, że prokuratura wojskowa już w 2015 roku stwierdziła, że w Smoleńsku doszło do "zwykłej katastrofy". - Ale to się politykom prawicy nie podobało. I od tego czasu (...) śledztwo prowadzi zespół śledczych numer jeden. W zeszłym roku zaczęły spływać kluczowe opinie. Jedną z nich była opinia medyków sądowych i na podstawie tej opinii, ona jest już ostateczna, ta sprawa jest zamknięta, jak mówił mi prokurator Schwartz - powiedział Świerczek.

Jak dodał, "można jednoznacznie powiedzieć, że na ekshumowanych 83 ciałach ofiar tej tragedii nie wykryto obecności materiałów wybuchowych", co więcej "ciała te nie noszą śladów eksplozji, nie tylko materiałów wybuchowych, ale jakiejkolwiek substancji wybuchowej".

"Wszyscy kłamią, tylko Antoni Macierewicz mówi prawdę"

Jak mówił dziennikarz "Czarno na białym", według Antoniego Macierewicza "kłamią wszyscy", w tym prokurator i amerykański instytut NIAR (któremu sama podkomisja zleciła przygotowanie raportu za 8 milionów złotych), "bo właściwie to źle policzył to zderzenie skrzydła z drzewem".

Świerczek przypomniał, że instytut NIAR udowodnił, że w wyniku zderzenia tupolewa z brzozą skrzydło może odpaść. - Samolot może się obrócić i może w ten sposób roztrzaskać się o ziemię. I ten Instytut dokładnie to zanalizował. Ale podkomisja nigdy całości tego materiału nie pokazała - zaznaczył dziennikarz.

Dodał, że według Macierewicza "kłamią inni specjaliści, których podkomisja też zamówiła" i których raportów nigdy nie pokazano, "a wiadomo, że są zbieżne z tym, co pokazał NIAR". - Ci biegli, mówili o tym, że w Smoleńsku doszło do zwykłej katastrofy - powiedział Świerczek.

- Wszyscy kłamią, tylko Antoni Macierewicz mówi prawdę, bo mówi o wybuchach. I to jest narracja, która, mam wrażenie, wciąż będzie obecna po prawej stronie sceny politycznej. Szkoda tylko, że lansowana wciąż w mediach prawej strony - stwierdził dziennikarz.

