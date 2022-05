Uciekła z Ukrainy do Mołdawii. Znów się boi

Reporterka rozmawiała z Tanią - Ukrainką, która z dwójką dzieci uciekła z ukraińskiej Odessy do Mołdawii. Znalazła się zaledwie kilka kilometrów od Naddniestrza i znowu odczuwa zagrożenie ze strony Rosji. Pytana przez CNN, czy nie boi się rosyjskich żołnierzy (w samozwańczym Naddniestrzu jest rosyjska baza wojskowa, oficjalnie są to "siły pokojowe"), odpowiedziała, że "bardzo się boi". Ma spakowane bagaże i liczy na to, że dostanie się do Polski.

Prognozy brytyjskiej prasy

W niedzielę brytyjski "The Times", powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie, napisał, że Rosja "już toruje drogę do przejęcia Mołdawii" i że może spróbować zaatakować ten kraj bliżej Dnia Zwycięstwa obchodzonego 9 maja. W tym dniu prezydent Władimir Putin może ogłosić uznanie przez Rosję niepodległości Naddniestrza, co doprowadzi do powtórzenia "scenariusza ukraińskiego Donbasu" i będzie stanowiło bezpośrednie zagrożenie i naruszenie integralności terytorialnej Mołdawii - podkreślił "The Times".