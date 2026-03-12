Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Świat

Szef jednej z najlepszych restauracji świata rezygnuje. "Przeprosiny nie wystarczą"

|
Rene Redzepi
Kopenhaga - stolica Danii
Źródło: Reuters Archive
Nagradzany i powszechnie ceniony szef kuchni jednej z najlepiej ocenianych restauracji świata rezygnuje ze stanowiska. W tle oskarżenia pracowników. Słynny kucharz przyznał, że zachowywał się "w sposób nie do zaakceptowania".

Rene Redzepi, który przez lata był szefem kuchni kopenhaskiej restauracji Noma, ogłosił w środę, że rezygnuje ze stanowiska - podają media. Słynny lokal w stolicy Danii, który ma trzy gwiazdki Michelin, pięć razy zajmował pierwsze miejsce na liście 50 najlepszych restauracji świata.

Rene Redzepi
Rene Redzepi
Źródło: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA/PAP

Słynny kucharz rezygnuje

O swojej rezygnacji poinformował w mediach społecznościowych. "Po ponad dwóch dekadach budowania i prowadzenia tej restauracji, postanowiłem odejść". Dodał, że podjął tę decyzję, by "niezwykli liderzy wprowadzili Nomę w nowy rozdział". "Przeprosiny nie wystarczą. Biorę odpowiedzialność za swoje czyny" - oświadczył.

Decyzję o odejściu Redzepi ogłosił kilka dni po publikacji "The New York Times". Amerykański dziennik opisał doświadczenia byłych pracowników, którzy oskarżyli szefa o tworzenie toksycznego środowiska pracy. Według nich były już szef Nomy latami stosował wobec nich przemoc zarówno słowną, jak i fizyczną.

"Wszystkim, którzy cierpieli pod moim przywództwem, z powodu mojej złej oceny sytuacji i mojego gniewu, pragnę wyrazić głębokie przeprosiny i powiedzieć, że starałem się to zmienić" - napisał w mediach społecznościowych. Słynny szef kuchni przyznał też we wpisie, że "krzyczał i popychał ludzi, zachowując się w sposób nie do zaakceptowania". Dodał też, że poszedł na terapię i znalazł lepsze sposoby radzenia sobie ze złością.

Szef kuchni nie chce gwiazdek. Zakazał inspektorom wstępu
Dowiedz się więcej:

Szef kuchni nie chce gwiazdek. Zakazał inspektorom wstępu

BIZNES

Redzepi, który został współzałożycielem Nomy w wieku 25 lat, stał się niezwykle wpływową postacią w kulinarnym środowisku - dekadę temu został odznaczony przez królową Danii Małgorzatę II za promocję Danii na kulinarnej mapie świata. Nieżyjący już krytyk kulinarny Anthony Bourdain w 2013 roku nazwał go "bez wątpienia najbardziej wpływowym, prowokującym i najważniejszym szefem kuchni na świecie".

Według agencji Reuters nie jest jasne, czy decyzja Redzepiego wpłynie na kwestie własnościowe w Nomie, której jest współwłaścicielem. Sama restauracja nie udzieliła wyjaśnień w tej sprawie.

OGLĄDAJ: Gen. Różański: on chyba nie rozumie, czym jest racja stanu
Mirosław Różański

Gen. Różański: on chyba nie rozumie, czym jest racja stanu
WYDANIE SPECJALNE

Mirosław Różański
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: The New York Times, Reuters, BBC, The Guardian

Źródło zdjęcia głównego: SOEREN BIDSTRUP/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
Dania
Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
METEO
imageTitle
Industria najadła się strachu. Wiadomo z kim zagra o ćwierćfinał Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Polacy chcieli podpisu. Sondaż
Polska
Pożar mężczyzny w Pionkach
Mężczyzna płonął przy ulicy, był nieprzytomny
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk zapowiada reakcję rządu
Polska
Lech - Szachtar
Kapitan dał nadzieję Lechowi. Już tylko jeden gol do odrobienia
RELACJA
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Polska
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Strzelanina w synagodze. Uzbrojony napastnik nie żyje
Świat
imageTitle
Szokujący upadek największej gwiazdy igrzysk
EUROSPORT
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
METEO
Budynek Sejmu
Nowy sondaż partyjny
Polska
telefon szpieg hacker
"Nowa, groźna kampania". Krajowy operator ostrzega
BIZNES
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
METEO
Adam Glapiński
Czy prezes NBP podejmuje decyzje pod wpływem polityków? Sondaż
Polska
Adam C. - wiceburmistrz Pragi Południe
Były wiceburmistrz Pragi Południe oskarżony. Grozi mu dziesięć lat więzienia
WARSZAWA
imageTitle
Na igrzyskach wywołał kontrowersje, teraz triumfuje w sprincie
EUROSPORT
Eksplozja
Tankowce stanęły w ogniu po ataku Iranu. Nagranie
Świat
Izraelskie ataki na centrum Bejrutu
Nowa fala nalotów. Rakiety spadły w centrum stolicy
RELACJA
Pokój, w którym przetrzymywana była ofiara Amandy Wixon
Po uwolnieniu "nie mogła pojąć, że nie musi pytać o zgodę, by się napić". Zapadł wyrok
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
METEO
"Dymy w ZUSie"? Jak nas nabierają na "typowego Polaka"
"Dymy w ZUS-ie". Nabierają na "polską rzeczywistość". Cel nie jest śmieszny
Michał Istel
imageTitle
"Przerażający incydent". Kolarz potrącony przez motocykl
EUROSPORT
Leki, recepta, e-recepta
Psychiatra wystawił "lewą" receptę na dziecko. Tak wyszło wszystko na jaw
Rzeszów
Oscary 2026
Wszystko, co warto wiedzieć o Oscarach 2026
Tomasz-Marcin Wrona
Wypadek na ul. Wojska Polskiego w Zielonej Górze
"Nie miał szans, żeby zahamować". Nagranie z monitoringu
Lubuskie
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
Kiedy spadł dron? "Nie wykluczałbym żadnych scenariuszy"
Poznań
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
METEO
imageTitle
On i długo, długo nikt. Vingegaard deklasuje rywali
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki
"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki
Marcin Złotkowski
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
LOT ponownie przedłuża zawieszenie lotów. Chodzi o trzy kierunki
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica