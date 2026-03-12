Szef jednej z najlepszych restauracji świata rezygnuje. "Przeprosiny nie wystarczą"

Kopenhaga - stolica Danii Źródło: Reuters Archive

Rene Redzepi, który przez lata był szefem kuchni kopenhaskiej restauracji Noma, ogłosił w środę, że rezygnuje ze stanowiska - podają media. Słynny lokal w stolicy Danii, który ma trzy gwiazdki Michelin, pięć razy zajmował pierwsze miejsce na liście 50 najlepszych restauracji świata.

Słynny kucharz rezygnuje

O swojej rezygnacji poinformował w mediach społecznościowych. "Po ponad dwóch dekadach budowania i prowadzenia tej restauracji, postanowiłem odejść". Dodał, że podjął tę decyzję, by "niezwykli liderzy wprowadzili Nomę w nowy rozdział". "Przeprosiny nie wystarczą. Biorę odpowiedzialność za swoje czyny" - oświadczył.

Decyzję o odejściu Redzepi ogłosił kilka dni po publikacji "The New York Times". Amerykański dziennik opisał doświadczenia byłych pracowników, którzy oskarżyli szefa o tworzenie toksycznego środowiska pracy. Według nich były już szef Nomy latami stosował wobec nich przemoc zarówno słowną, jak i fizyczną.

"Wszystkim, którzy cierpieli pod moim przywództwem, z powodu mojej złej oceny sytuacji i mojego gniewu, pragnę wyrazić głębokie przeprosiny i powiedzieć, że starałem się to zmienić" - napisał w mediach społecznościowych. Słynny szef kuchni przyznał też we wpisie, że "krzyczał i popychał ludzi, zachowując się w sposób nie do zaakceptowania". Dodał też, że poszedł na terapię i znalazł lepsze sposoby radzenia sobie ze złością.

Redzepi, który został współzałożycielem Nomy w wieku 25 lat, stał się niezwykle wpływową postacią w kulinarnym środowisku - dekadę temu został odznaczony przez królową Danii Małgorzatę II za promocję Danii na kulinarnej mapie świata. Nieżyjący już krytyk kulinarny Anthony Bourdain w 2013 roku nazwał go "bez wątpienia najbardziej wpływowym, prowokującym i najważniejszym szefem kuchni na świecie".

Według agencji Reuters nie jest jasne, czy decyzja Redzepiego wpłynie na kwestie własnościowe w Nomie, której jest współwłaścicielem. Sama restauracja nie udzieliła wyjaśnień w tej sprawie.

