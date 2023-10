"Płakała, kiedy ją wyciągałem. Prosiła: pomóż mojej córce"

Włoskie służby ustalają okoliczności wypadku, jaki miał miejsce we wtorek około godziny 19.50 w Mestre (dzielnica Wenecji). Autobus, którym podróżowało 39 osób, wypadł z wiaduktu przy Via dell'Elettricità i spadł z wysokości 10 metrów na tory kolejowe biegnące wzdłuż drogi.

Wsiedli, bo zobaczyli wolne miejsca. Inni się spóźnili i uniknęli tragedii

"My z kolei spóźniliśmy się, nie zdążyliśmy na ten autobus. Stwierdziliśmy, że pojedziemy kolejnym. Długo nie nadjeżdżał, dopiero później dowiedzieliśmy się, co się stało" - relacjonowała mediom czwórka młodych mężczyzn z Niemiec.

Kierowcą autobusu był 40-letni Alberto Rizzotto, opisywany przez kolegów jako "doświadczony kierowca", który pracował w branży od siedmiu lat. W chwili wypadku był w pracy od około 90 minut. "Był bardzo oddanym pracownikiem, codziennie dojeżdżał godzinę do pracy" - wspomina go kolega Nikola w rozmowie z "Corriere della Sera".

Kilka godzin przed wypadkiem 40-latek dodał na swój profil w mediach społecznościowych zdjęcie z podpisem "Shuttle to Venice" ("Przejazd do Wenecji") i oznaczył swoją lokalizację jako "Hu Venezia Camping".

Usłyszeli huk, rzucili się na pomoc

Mieszkają w bloku oddalonym o kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia. "Gotowałem, nagle usłyszałem przerażający hałas, myślałem, że to trzęsienie ziemi. Przybiegł do mnie mój kolega, powiedział, że widział co się wydarzyło" - relacjonował Boubakar Toure, 27-letni Gambijczyk, który we Włoszech żyje od 10 lat. Jego 30-letni kolega, Godstime Erheneden również jest migrantem, pochodzi z Nigerii. Obaj natychmiast ruszyli pomóc poszkodowanym.