Naczelny dyplomata Chin u Putina. Wymienili opinie na temat "kwestii ukraińskiej

Szef biura Komisji Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, a do niedawna minister spraw zagranicznych tego kraju Wang Yi spotkał się w środę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Zobowiązał się do zacieśnienia współpracy między oboma krajami - poinformowało chińskie MSZ w oświadczeniu.

- Chiny są chętne do współpracy z Rosją w celu pogłębienia zaufania politycznego, rozszerzenia pragmatycznej współpracy i odegrania konstruktywnej roli dla obu krajów w promowaniu światowego pokoju i rozwoju - powiedział Wang Putinowi.

Wang i Putin wymienili opinie na temat "kwestii ukraińskiej", a chiński dyplomata "wyraził uznanie dla potwierdzenia przez Rosję, że jest skłonna do rozwiązania tej kwestii poprzez dialog i negocjacje" – napisano w komunikacie chińskiego MSZ.

- Stanowiska obu krajów w najpilniejszych kwestiach międzynarodowych są zbieżne lub zbliżone, o czym wielokrotnie mówili przywódcy Rosji i Chin. To samo można powiedzieć o globalnej inicjatywie bezpieczeństwa – powiedziała rzeczniczka MSZ Maria Zacharkowa.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken ocenił niedawno, że Chiny rozważają dostawy uzbrojenia do Rosji, i przestrzegł Pekin przed takim krokiem. Chińskie władze zaprzeczyły, że przekazują Rosji pomoc wojskową, a chińskie MSZ oceniło, że USA nie mają prawa formułować żądań w tej sprawie.

Prof. Kuźniar: Chińczycy mają kłopot z Rosją

Jak podkreślił, aktualnie "Chińczycy są nieszczęśliwi". - Z jednej strony oczywiście Rosja jest sojusznikiem w ich antyeuropejskim i antyzachodnim projekcie. Ale z drugiej strony Rosja, która w tej chwili jest tak obijana, która tak właściwie wypada z gry jako poważny partner, to kłopot dla Chin. Myślę, że Chińczycy będą przekonywać jednak Putina - oczywiście tego się wprost dowiemy - do jakieś formy złagodzenia swojego stosunku, szukania pokojowego wyjścia z tej awantury w którą się wdał i która jest katastrofalna dla Rosji. Ukraina cierpi, ale to jest także katastrofa dla Rosji - ocenił.