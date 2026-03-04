W piątek, na kilka godzin przed rozpoczęciem ataku USA i Izraela na Iran, rozmawialiśmy w "Faktach o Świecie" z panią Sylwią - Polką, która mieszka w Teheranie. Mówiła, że obawia się wojny, że trudno jest żyć w niepewności, czy i kiedy do niej dojdzie. Okazało się, że to był kontakt na chwilę przed wybuchem konfliktu. Przez ostatnie dni nie wiadomo było, co się z nią dzieje. Udało jej się połączyć z internetem we wtorek - dzięki temu wiemy, że jest cała i zdrowa, ale trudno mówić o bezpieczeństwie.