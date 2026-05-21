Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"

Kellogg o utrzymywaniu relacji z Trumpem. "To naprawdę dużo czasu nie zajmuje" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: EPA/YURI GRIPAS / POOL

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Cała rozmowa z generałem Keithem Kelloggiem jest dostępna jako wideo na żądanie w TVN24+

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona pytał generała Keitha Kellogga, co doradziłby prezydentowi Karolowi Nawrockiego w kwestii utrzymywania relacji z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Ja bym powiedział: należy utrzymać tę relację - powiedział.

- Po prostu podnieś słuchawkę raz w miesiącu, powiedz: "Panie prezydencie Trump, jak tam się pan czuje? Jak panu poszła dzisiaj gra w golfa?" - opisał Kellogg. Zaznaczył jednak, że nie wie, jak w tej chwili wygląda relacja między prezydentami.

"To naprawdę dużo czasu nie zajmuje"

Generał przekazał, że rozmowa telefoniczna może być krótka, ale ważne jest, aby "ta relacja po prostu trwała". - To naprawdę dużo czasu nie zajmuje. Po prostu trzeba zadzwonić i zapytać: "Jak tam dzisiaj?". Należy to kontynuować, ponieważ naprawdę dzieje się bardzo dużo i w ten sposób ustanawia się osobistą relację - mówił.

- A im silniejsze są osobiste więzi, tym bliższe są i mocniejsze relacje pomiędzy dwoma krajami - dodał Kellogg.

Dopytywany, czy w przypadku takiego sposobu utrzymywania kontaktu, Trump pamięta o swoim rozmówcy i wie, że ten jest zainteresowany, generał potwierdził. Zaznaczył też, że "wielu ludzi tego nie robi", chociaż Trump to docenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Telefoniczna rozmowa Nawrockiego i Trumpa. O tym rozmawiali

Ostatni raz Nawrocki i Trump odbyli telefoniczną rozmowę 3 maja, o czym poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta. Jak wówczas przekazano, omówiono w jej czasie między innymi "aktualną sytuację bezpieczeństwa" oraz "kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie".

Prezydenci spotkali się również osobiście w styczniu tego roku na marginesie Forum Ekonomicznego w Davos. Było to pierwsze takie spotkanie od czasu wizyty Nawrockiego w Białym Domu we wrześniu 2025 roku.

OGLĄDAJ: Gen. Kellogg: jesteście liderem, wszyscy się za wami opóźniają Zobacz cały materiał