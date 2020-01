Sparaliżowany pokonał maraton w egzoszkielecie

Amerykanin Adam Gorlitsky o tej chwili marzył od dziecka. Pokonał maraton w rodzinnym Charleston. Nie przeszkodził mu w spełnieniu tego marzenia fakt, że nie chodzi od 14 lat. Trasę przebył przy pomocy egzoszkieletu w czasie 33 godzin 16 minut i 28 sekund – to nowy rekord świata. Poprzedni niepełnosprawny maratończyk w egzoszkielecie do mety szedł trzy godziny dłużej.

- Nie wyobrażam sobie, ile on musiał się do tego przygotowywać, ile kosztowało go to zdrowia i poświęcenia - mówi Michał Żołyński, który razem z innymi niepełnosprawnymi kilkukrotnie w egzoszkielecie brał udział w biegu Wings for Life.