Ministrowie pytani o rekonstrukcję rządu. "Jaką rekonstrukcję?"

Ministrowie zaskoczeni

O rekonstrukcję rządu pytany był też minister nauki Dariusz Wieczorek (Lewica). - Jaką rekonstrukcję? Nic nie słyszałem - stwierdził. Również odpowiedział, że rozmów na ten temat jeszcze nie było. Dodał, że "trwa podsumowanie kampanii samorządowej i przygotowanie się do kampanii europarlamentarnej". - Pewnie do tego czasu nic się nie stanie - prognozował Wieczorek.

- Robimy swoje, pracujemy - to odpowiedź ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa. Jak stwierdził, "najważniejsze w tej chwili są wybory do Parlamentu Europejskiego".

"Nie zmienia się dobrych projektów"

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, pytany o to, czy koalicję czekają przetasowania w związku z wynikiem wyborów samorządowych, odpowiedział, że "dziwią go takie informacje". - Umowa koalicyjna obowiązuje, priorytety są realizowane - stwierdził.

Wicemarszałek został również zapytany o to, czy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Trzecia Droga wystartuje samodzielnie. - Nie zmienia się dobrych projektów. Dwukrotnie Trzecia Droga potwierdziła swoją pozycję jako trzecia siła polityczna w kraju i w tym formacie będzie startowała do Parlamentu Europejskiego - powiedział. Odniósł się również do wyników Lewicy w wyborach samorządowych, odpowiadając, że "trzyma za swoich przyjaciół kciuki".