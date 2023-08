Piszą o Polsce. Zagraniczne media o pytaniach referendalnych Prawa i Sprawiedliwości

Prawo i Sprawiedliwość w mijających dniach ogłosiło cztery pytania, które mają pojawić się na referendum 15 października. Pytania te, ze szczególnym naciskiem na trzecie, dotyczące migracji, opisywały i komentowały zagraniczne media. Brytyjski "Guardian" i hiszpańskie "El Pais" zaznaczyło, że choć Polska gości ponad milion uchodźców z Ukrainy, "przywódcy polityczni wyrażali sprzeciw wobec przyjmowania muzułmanów i osób z innych kultur, argumentując, że zagrażają oni tożsamości i bezpieczeństwu państwa". Politico zwróciło z kolei uwagę na to, w jaki sposób w spocie zapowiadającym trzecie pytanie ukazany został lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Zagraniczne media o pytaniach referendalnych PiS

Politico zaznaczyło, że "wideo [z udziałem - red.] Morawieckiego zarysowuje ponury scenariusz, gdyby do Polski wpuszczono więcej migrantów, pokazując ujęcia płonących samochodów, przemocy ulicznej i czarnoskórego mężczyzny liżącego nóż".

Pytanie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - ocenił portal - pośrednio wymierzone jest w lidera Platformy Obywatelskiej oraz byłego szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, który to "został krytycznie przedstawiony w materiale".

"Guardian": migracja i bezpieczeństwo głównymi tematami kampanii

Brytyjski "Guardian" ocenił, że przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi w Polsce "migracja i bezpieczeństwo będą głównymi tematami". "Rząd Morawieckiego od dawna sprzeciwia się planom Unii Europejskiej, by równomiernie rozdzielić migrantów między jej członków, dzieląc odpowiedzialność za ludzi, którzy przedostali się bez zezwolenia na terytorium Wspólnoty" - napisał dziennik, dodając, że porozumienie to zostało formalnie zatwierdzone przez ministrów spraw wewnętrznych UE, mimo "sprzeciwu niektórych państw, w tym szczególnie Węgier i Polski".

Gazeta odnotowuje słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który pytał w Sejmie, czy "chcecie państwo, żebyśmy przestali być gospodarzami we własnym kraju". Dostrzega również, że Kaczyński "podkręca antyniemieckie nastroje, co jego partia wykorzystywała do wzmacniania elektoratu od czasów założenia w 2001 roku".