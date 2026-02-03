Redukcja wojsk USA w Europie? Trump zapewnia

Trump o redukcji liczby żołnierzy w Europie: nie przedstawiono mi takiej propozycji Źródło: TVN24

Donald Trump był pytany o to, czy planuje redukcję amerykańskich sił w Europie podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

- Nie, mam świetne relacje z Europą - odparł prezydent, dodając, że po tym, jak doszedł do władzy, siły zbrojne USA notują rekrutacyjne rekordy.

W podobny sposób prezydent odpowiedział na pytanie o opublikowaną przez Pentagon Narodową Strategię Obronności, w której zapowiedziano ograniczenie wsparcia USA dla obrony Europy.

- Bardzo dobrze się dogaduję z Europą. Zwiększyłem ich (wydatki obronne - red.) z 2 do 5 procent (...) Oni dają nam wiele z tych pieniędzy, mamy najlepszy sprzęt wojskowy, sprzedajemy go NATO - mówił Trump. Przestrzegł jednak, że "Europa musi uważać, bo są tacy, co mówią, że jest już nie do poznania". Jego zdaniem powody są dwa: migracja oraz postawienie na energetykę odnawialną.

Amerykańscy żołnierze w Europie

Słowa Trumpa są już kolejną jego zapowiedzią pozostawienia wojsk USA na kontynencie, mimo zapowiedzi redukcji amerykańskiego zaangażowania w Europie m.in. przez szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha czy sekretarza stanu Marka Rubio. Na plany ograniczenia wskazują też opublikowana przez Biały Dom Strategia Bezpieczeństwa Narodowego oraz Narodowa Strategia Obrony Pentagonu.

W październiku z Rumunii wycofana została amerykańska brygada piechoty, która stacjonowała tam rotacyjnie. Ruch ten był krytykowany m.in. przez Republikanów w Kongresie.

W grudniu Kongres uchwalił natomiast plan wydatków obronnych, w którym zawarł przepisy utrudniające Pentagonowi radykalną redukcję wojsk w Europie.

