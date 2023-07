Erdogan: ratyfikacja przez Turcję przystąpienia Szwecji do NATO nie przed październikiem

Recep Tayyip Erdogan poinformował, że ratyfikacja przystąpienia Szwecji do NATO nie nastąpi w tureckim parlamencie przed październikiem. Prezydent Turcji wyjaśnił, że związane jest to z dwumiesięczną przerwą parlamentarną i koniecznością przeanalizowania wielu umów międzynarodowych i propozycji legislacyjnych, które należy przedyskutować w kolejności ich ważności.

Turecki prezydent wyjaśnił, że przekaże projekt ratyfikacji do parlamentu, gdy wznowi on obrady na jesieni i wtedy zatwierdzi przystąpienie Szwecji do NATO "tak szybko, jak tylko będzie to możliwe".