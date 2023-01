Miss Universe została Amerykanka filipińskiego pochodzenia

28-letnia Gabriel jest projektantką mody, modelką i instruktorką szycia z Teksasu. W 71. edycji konkursu, który odbył się w Nowym Orleanie, miała blisko 90 konkurentek. Polskę w rywalizacji reprezentowała Aleksandra Klepaczka. Na ostatnim etapie z udziałem trzech finalistek została między innymi zapytana, co zrobiłaby w przypadku wygranej, żeby pokazać, że Miss Universe jest "wzmacniającą i postępową organizacją". - Wykorzystałabym to, aby być liderem przemian. (...) To bardzo ważne, żeby inwestować w innych, inwestować w naszą społeczność i wykorzystywać swój unikalny talent dla dokonania zmian - odpowiedziała Gabriel, cytowana przez agencję Associated Press.