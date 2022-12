Rosyjski biznesmen Paweł Antow wypadł z hotelowego balkonu

Lokalna policja zakwalifikowała śmierć Antowa jako samobójstwo. Konsul generalny Rosji w Kalkucie Aleksiej Idamkin, powiedział, że policja "nie widzi elementów kryminalnych" w żadnym z tych dwóch zgonów. Na stronie internetowej rady obwodowej we Włodzimierzu pojawił się nekrolog Antowa bez podania przyczyny śmierci.

W czerwcu na profilu Antowa w jednej z platform społecznościowych pojawił się komentarz na temat ostrzału przez rosyjskie wojsko budynku mieszkalnego w Kijowie. "Prawdę mówiąc, niezwykle trudno jest nazwać to inaczej niż mianem terroru" - można było przeczytać we wpisie. Krótko później został usunięty, a Antow nazwał go "wynikiem błędu technicznego". "Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jestem zwolennikiem prezydenta i patriotą mojego kraju, szczerze podzielam cele specjalnej operacji wojskowej (w ten sposób władze Rosji nazywają inwazję na Ukrainę-red.)" - napisał potem Antow.