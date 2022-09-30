Рау після розмови з Пелосі: Я подякував за американське лідерство у вільному світі, особливо зараз

30 września 2022, 16:43
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Zbigniew Rau po rozmowie z Nancy Pelosi
Zbigniew Rau po rozmowie z Nancy PelosiTVN24
wideo 2/5
TVN24Zbigniew Rau po rozmowie z Nancy Pelosi

- Ненсі Пелосі висловила своє захоплення Польщею тією непохитністю, яку ми виявляємо щодо російської агресії проти України, а також твердою позицією щодо інших спроб тиску на нашу країну, - заявив глава польської дипломатії Збігнєв Рау після розмови зі спікеркою Палати представників Конгресу США. Він додав, що темами зустрічі були війна в Україні, енергетична безпека Польщі та ставлення Євросоюзу до дій щодо російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер у Вашингтоні з головою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.  На прес-конференції він розповів про деталі розмови.

- Перш за все я подякував пані спікер за американське лідерство у вільному світі, особливо зараз, у таких складних питаннях, коли архітектура безпеки зруйнована через агресію Росії проти України, - сказав він.

Він зазначив, що "Пелосі висловила захоплення Польщею її непохитністю щодо російської агресії проти України, а також її стійкістю щодо інших тисків на нашу країну".  - Вона говорила також про дамбу, яку ми побудували на кордоні з Білоруссю, - додав глава МЗС.

Серед тем зустрічі – війна, енергетична безпека та Європейський Союз

- Ми багато говорили про Україну та можливі сценарії, які можуть статися внаслідок цієї війни, - продовжив Рау.  За його словами, розмова також стосувалася "енергетичної безпеки Польщі".  

- Ми також говорили про певні розбіжності в самому Євросоюзі у питанні російської агресії проти України, - сказав він.

Rau: mówiliśmy sporo o Ukrainie i możliwych scenariuszach, które będą wynikać z tej wojny
Rau: mówiliśmy sporo o Ukrainie i możliwych scenariuszach, które będą wynikać z tej wojny TVN24

Шеф польської дипломатії зазначив, що вони також розмовляли про те, "наскільки демократії стійкі до таких майбутніх, незнаних досі речей як енергетично важка зима в Західній Європі, і як це може породити спокусу спонукати Україну посадити Росію за стіл переговорів".   

- Ми разом це визнали, і спікерка підкреслила, що важко уявити будь-якого західного лідера, який сидить за таким переговорним стрлом (...) і виконує роль арбітра, - наголосив він.

Рау також запитали, якою має бути відповідь Заходу на заяву Росії про анексію окупованих територій і що зробить Польща.  - Безперечно будуть введені подальші санкції, тому що це буде ще один акт міжнародного беззаконня, на який міжнародна спільнота не може погодитися, - сказав глава МЗС.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Zbigniew Rau
Nancy Pelosi
USA
Pozostałe wiadomości

Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina - przypomnieli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. We wspólnym oświadczeniu zareagowali na decyzję Władimira Putina, który ogłosił propagandową decyzję o włączeniu częściowo zajętych czterech terytoriów Ukrainy w skład Rosji. Stało się to niedługo po pseudoreferendach przeprowadzonych na zajętych i okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy. Podobne oświadczenia publikują inni zachodni przywódcy.

Przywódcy unijni reagują na decyzję Kremla. "Nie uznajemy i nigdy nie uznamy"

Przywódcy unijni reagują na decyzję Kremla. "Nie uznajemy i nigdy nie uznamy"

30 września 2022, 15:35
Autor:
akw//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Ukraina złoży wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyśpieszonym - potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski po ogłoszeniu przez Kreml nielegalnej aneksji czterech okupowanych regionów Ukrainy.

Zełenski: składamy wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym

Zełenski: składamy wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym

30 września 2022, 16:34
Autor:
akw//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Władimir Putin w propagandowym wystąpieniu na Kremlu ogłosił aneksję okupowanych obwodów Ukrainy do Rosji. - Takiego rozwiązania chcą miliony - przekonywał rosyjski prezydent, powołując się na ogłoszone wyniki nielegalnych pseudoreferendów, przeprowadzonych z rażącymi nadużyciami na zajętych przez rosyjskie siły terenach Ukrainy. Działania Kremla spotkały się z jednoznacznym stanowiskiem unijnych przywódców, którzy "stanowczo odrzucają i potępiają bezprawną rosyjską aneksję".

Propagandowe wystąpienie Putina na Kremlu. Decyzja w sprawie zajętych, okupowanych terenów Ukrainy

Propagandowe wystąpienie Putina na Kremlu. Decyzja w sprawie zajętych, okupowanych terenów Ukrainy

30 września 2022, 15:02
Autor:
ads,
pp//now
Źródło:
PAP, Reuters
"Jeśli Rosja znów stanie na nogi, to następna będzie Łotwa"

"Jeśli Rosja znów stanie na nogi, to następna będzie Łotwa"

30 września 2022, 12:49
Dominik
Wilczewski
Autor:
Dominik
Wilczewski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że spotkał się z dowódcami wojskowymi, by przedyskutować "dalszy plan wyzwolenia" terytoriów Ukrainy okupowanych przez Rosjan i możliwe dalsze zamiary Moskwy w związku z trwającą inwazją. "Kontrolujemy sytuację" - zapewnił w opublikowanym przez jego urząd komunikacie.

Wołodymyr Zełenski: rozmawiałem z dowódcami armii o dalszym wyzwalaniu terytoriów

Wołodymyr Zełenski: rozmawiałem z dowódcami armii o dalszym wyzwalaniu terytoriów

30 września 2022, 14:22
Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP

Od początku było wiadomo, że ogłoszeniu aneksji części okupowanych terytoriów Ukrainy będą towarzyszyły pogróżki nuklearne - mówiła w TVN24 doktor Maria Domańska z Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jej zdaniem Władimir Putin "sięga po argument ostateczny, czyli po broń jądrową". - Tyle, że myślę, że w oczach świata to jest raczej oznaka jego słabości niż siły - stwierdziła.

Pseudoreferenda i groźba użycia broni nuklearnej. Putin "sięga po argument ostateczny"

Pseudoreferenda i groźba użycia broni nuklearnej. Putin "sięga po argument ostateczny"

30 września 2022, 13:20
Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24

Rosja już dawno przegrała wojnę politycznie, a teraz przegrała na polu walki. Ta świadomość dotarła do Putina i jego otoczenia - twierdzi rosyjski analityk wojskowości Paweł Łuzin. Мobilizację porównuje do brzytwy, której chwyta się tonący Kreml. Jego zdaniem przeprowadzana w obecnej formie "nie ma sensu wojskowego" i nie zmieni sytuacji na froncie.

"Tak jak tonący chwyta się brzytwy, tak Kreml chwyta się teraz mobilizacji"

"Tak jak tonący chwyta się brzytwy, tak Kreml chwyta się teraz mobilizacji"

30 września 2022, 7:37
Autor:
momo
Źródło:
PAP

Reporterka "Faktów" TVN Katarzyna Górniak pojechała na rosyjsko-gruzińskie przejście graniczne w miejscowości Kazbegi. Gromadzą się tam Rosjanie, którzy uciekają z kraju przed mobilizacją.

Rosjanie uciekają do Gruzji. Relacja reporterki "Faktów" TVN z przejścia granicznego

Rosjanie uciekają do Gruzji. Relacja reporterki "Faktów" TVN z przejścia granicznego

30 września 2022, 7:53
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować, kto mógł stać za uszkodzeniem rurociągu Nord Stream - powiedział w czwartek szef Pentagonu Lloyd Austin. Sekretarz Obrony USA podkreślił, że najpierw musi zostać przeprowadzone "pełne śledztwo".

Wycieki z gazociągów Nord Stream. Pentagon: nie będziemy spekulować

Wycieki z gazociągów Nord Stream. Pentagon: nie będziemy spekulować

30 września 2022, 7:08
Autor:
momo/kab
Źródło:
PAP

Opublikowany wczoraj akt zgonu potwierdza, że Elżbieta II zmarła, gdy część jej najbliższej rodziny była jeszcze w drodze do zamku Balmoral, gdzie królowa spędziła ostatnie dni życia. Według wcześniejszych doniesień prasowych, ze swoją babcią nie zdążył pożegnać się książę Harry. Opublikowany akt zgonu wraz z godziną śmierci wskazuje, że inni członkowie najbliższej rodziny również przybyli za późno.

Najbliższa rodzina nie zdążyła pożegnać się z Elżbietą II. Kto towarzyszył królowej w ostatnich chwilach życia

Najbliższa rodzina nie zdążyła pożegnać się z Elżbietą II. Kto towarzyszył królowej w ostatnich chwilach życia

30 września 2022, 12:44
Autor:
wac//az
Źródło:
The Telegraph, The Times, tvn24.pl

Brytyjska Mennica Królewska pokazała w piątek nową monetę o nominale 50 centów. Jest pierwszą, na której znajduje się wizerunek króla Karola III. Twarz nowego monarchy na monecie skierowana jest w lewą stronę, odwrotnie niż wizerunek jego matki Elżbiety II. Pieniądz ma wejść do obiegu jeszcze w tym roku.

Pokazano pierwszą monetę z wizerunkiem Karola III. Nowy król bez korony

Pokazano pierwszą monetę z wizerunkiem Karola III. Nowy król bez korony

30 września 2022, 12:42
Autor:
kgo//mm
Źródło:
Royal Mint, Guardian, tvn24.pl