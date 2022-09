Рау після розмови з Пелосі: Я подякував за американське лідерство у вільному світі, особливо зараз

czytaj dalej

Krym, Chersoń, Zaporoże, Donieck i Ługańsk to Ukraina - przypomnieli przywódcy 27 państw Unii Europejskiej. We wspólnym oświadczeniu zareagowali na decyzję Władimira Putina, który ogłosił propagandową decyzję o włączeniu częściowo zajętych czterech terytoriów Ukrainy w skład Rosji. Stało się to niedługo po pseudoreferendach przeprowadzonych na zajętych i okupowanych przez Rosjan terenach Ukrainy. Podobne oświadczenia publikują inni zachodni przywódcy.