Рау після розмови з Пелосі: Я подякував за американське лідерство у вільному світі, особливо зараз

- Ненсі Пелосі висловила своє захоплення Польщею тією непохитністю, яку ми виявляємо щодо російської агресії проти України, а також твердою позицією щодо інших спроб тиску на нашу країну, - заявив глава польської дипломатії Збігнєв Рау після розмови зі спікеркою Палати представників Конгресу США. Він додав, що темами зустрічі були війна в Україні, енергетична безпека Польщі та ставлення Євросоюзу до дій щодо російського вторгнення.

Міністр закордонних справ Збігнєв Рау зустрівся у четвер у Вашингтоні з головою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. На прес-конференції він розповів про деталі розмови.

- Перш за все я подякував пані спікер за американське лідерство у вільному світі, особливо зараз, у таких складних питаннях, коли архітектура безпеки зруйнована через агресію Росії проти України, - сказав він.

Він зазначив, що "Пелосі висловила захоплення Польщею її непохитністю щодо російської агресії проти України, а також її стійкістю щодо інших тисків на нашу країну". - Вона говорила також про дамбу, яку ми побудували на кордоні з Білоруссю, - додав глава МЗС.

Серед тем зустрічі – війна, енергетична безпека та Європейський Союз

- Ми багато говорили про Україну та можливі сценарії, які можуть статися внаслідок цієї війни, - продовжив Рау. За його словами, розмова також стосувалася "енергетичної безпеки Польщі".

- Ми також говорили про певні розбіжності в самому Євросоюзі у питанні російської агресії проти України, - сказав він.

Rau: mówiliśmy sporo o Ukrainie i możliwych scenariuszach, które będą wynikać z tej wojny TVN24

Шеф польської дипломатії зазначив, що вони також розмовляли про те, "наскільки демократії стійкі до таких майбутніх, незнаних досі речей як енергетично важка зима в Західній Європі, і як це може породити спокусу спонукати Україну посадити Росію за стіл переговорів".

- Ми разом це визнали, і спікерка підкреслила, що важко уявити будь-якого західного лідера, який сидить за таким переговорним стрлом (...) і виконує роль арбітра, - наголосив він.

Рау також запитали, якою має бути відповідь Заходу на заяву Росії про анексію окупованих територій і що зробить Польща. - Безперечно будуть введені подальші санкції, тому що це буде ще один акт міжнародного беззаконня, на який міжнародна спільнота не може погодитися, - сказав глава МЗС.

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Autor:red.

Źródło: PAP