Ratuje rannych na wojnie w Ukrainie. Polski paramedyk: musimy pomóc Ukrainie, bo Rosjanie się nie zatrzymają

"Musimy pomóc Ukrainie, bo Rosjanie się nie zatrzymają"

Pytany o powody decyzji o wyjeździe na wojnę, Ziębiec mówił, że przyjechał, "po pierwsze dlatego, że jest związany korzeniami z Ukrainą". - Charków to moje miasto, Ukraina to moja druga ojczyzna. Z wykształcenia jestem medykiem, (…) chcę pomóc, mam możliwości, mam umiejętności, mam trochę znajomości, więc staram się wykorzystać to, co mogę - tłumaczył.