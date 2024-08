Ratownicy skarżą się na turystów ignorujących czerwone flagi. "Przyjechałam nad morze, żeby popływać"

Mimo swojej pracy ratownicy nie zawsze spotykają się z szacunkiem ze strony odwiedzających. Jak sami przyznają, cytowani przez lokalne media, na plaży regularnie dochodzi do burzliwych wymian zdań pomiędzy ratownikami i plażowiczami. Co więcej, mimo że ratownicy wywiesili we wtorek na plaży w Neptun czerwoną flagę, informującą o bezwzględnym zakazie kąpieli, a także ostrzegali przez głośniki o niebezpiecznych warunkach, niektórzy turyści i tak wchodzili do wody.