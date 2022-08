"Washington Post": Rosjanie byli pewni zdobycia Kijowa. Szukali już lokali w ukraińskiej stolicy

"Służbom tym albo nie udało się zrozumieć, jak silny opór postawią Ukraińcy, albo - rozumiejąc to - nie byli w stanie przedstawić tej wiadomości prezydentowi Władimirowi Putinowi " - podał dziennik, powołując się na agentów zachodnich wywiadów.

Pięć głównych błędów

Drugi błąd - jak zauważa "Washington Post" wynikał z pierwszego: oficerowie FSB byli tak pewni szybkiego przejęcie władzy w Kijowie, że ostatnie dni przed inwazją spędzili na poszukiwaniu zakwaterowania w ukraińskiej stolicy. Gazeta zauważyła, że "oficerowie FSB poszukiwali lokali, które mogliby wykorzystać jako kryjówki, mieszkania oraz bazy do prowadzenia operacji". To mogło być sygnałem alarmowym dla strony ukraińskiej, podobnie jak fakt radykalnego rozszerzenia departamentu FSB odpowiedzialnego za Ukrainę (co, według "Washington Post" było trzecim z poważnych błędów).