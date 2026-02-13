Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Ukryte zachowania". Tak Rosjanie próbowali wpłynąć na wybory

Parlament Norwegii (zdjęcie ilustracyjne)
Norweski parlament. Wideo archiwalne
Źródło: ENEX
Przed wrześniowymi wyborami parlamentarnymi w Norwegii podmioty związane z Rosją prowadziły skoordynowaną operację dezinformacyjną - poinformował Państwowy Norweski Instytut Badań Obronnych. W ramach akcji #opNorway gwałtownie wzrosła liczba publikacji wrogich wobec głównych partii politycznych.

Jak poinformował w środę Państwowy Norweski Instytut Badań Obronnych (FFI), badacze przeanalizowali ponad 22 mln wpisów i komentarzy z Facebooka, X, TikToka i Telegramu zebranych od 1 września 2024 roku do 14 września 2025 roku. Dane pochodziły z 1753 profili monitorowanych pod kątem zagranicznych operacji wpływu. Z tego 5,2 mln wpisów opublikowały konta powiązane z Rosją i Chinami.

Analiza wykazała, że część kont wykazywała cechy zautomatyzowanego działania: publikowanie o stałych porach, masowe udostępnianie identycznych treści oraz szybkie reagowanie na bieżące wydarzenia kampanii. Według autorów raportu wskazuje to na centralną koordynację przekazu i planowanie aktywności w czasie rzeczywistym.

- Obserwujemy, że wpływy w internecie i mediach społecznościowych rosną i stają się coraz bardziej złożone - powiedział Eskil Grendahl Sivertsen, doradca specjalny w FFI.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Norwegowie zdecydowali. Są wyniki wyborów

Norwegowie zdecydowali. Są wyniki wyborów

Norwegia zdecydowała o dalszym losie monarchii

Norwegia zdecydowała o dalszym losie monarchii

W szczytowym okresie kampanii, na przełomie sierpnia i września 2025 roku, liczba postów publikowanych przez analizowaną sieć kont rosła skokowo z tygodnia na tydzień. W ciągu kilku dni przed głosowaniem, które odbyło się 8 września, odnotowano wyraźny szczyt aktywności - setki wpisów dziennie rozpowszechnianych przy użyciu tych samych narracji i oznaczeń, w tym #opNorway.

Parlament Norwegii (zdjęcie ilustracyjne)
Parlament Norwegii (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

Zrozumienie i wykrywanie manipulacji "podstawą ochrony norweskiej demokracji"

Treści koncentrowały się na podważaniu wiarygodności głównych partii, oskarżeniach o "zdradę interesów narodowych" oraz sugerowaniu manipulacji przy procesie wyborczym. Równolegle rozpowszechniano materiały wzmacniające ugrupowania krytyczne wobec dotychczasowej polityki zagranicznej i wsparcia dla Ukrainy.

Równolegle z operacją informacyjną FFI odnotował działania techniczne w cyberprzestrzeni. Podmioty wiązane z Moskwą podejmowały próby włamań i skanowania podatności w zasobach cyfrowych partii politycznych oraz podmiotów zaangażowanych w organizację kampanii. Część ataków miała charakter rozpoznawczy, jednak ich intensyfikacja zbiegła się w czasie z kulminacją aktywności w mediach społecznościowych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polowanie na rosyjski okręt podwodny
Norweskie wojsko
"Doświadczenia Polski" zmuszają Norwegię do natychmiastowych działań
norwegia shutterstock_223190527_1
Norwegowie ostrzegają przed Rosjanami. "Zauważamy zmianę ich taktyki"
BIZNES

- Umiejętność zrozumienia i wykrywania manipulacji w internecie jest podstawą ochrony norweskiej demokracji - podkreślił Sivertsen.

Według FFI wiązane z Rosją działania nie miały bezpośredniego wpływu na wynik wyborów. Analitycy zwrócili jednak uwagę, że skala operacji, jej złożoność oraz tempo i dynamika aktywności stanowiły najpoważniejszy dotąd udokumentowany przypadek próby zagranicznego oddziaływania na norweski proces wyborczy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /akw

Źródło: PAP, FFI

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
NorwegiaRosja
Czytaj także:
Warszawa, 15.01.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej
"Pan prezydent nie przedstawił swojego projektu"
BIZNES
imageTitle
Włoszczowska poparła wykluczenie Ukraińca. Wyjaśnia dlaczego
EUROSPORT
imageTitle
Nie chciał jeździć dla Rosji, może napisać piękną historię dla Polski
EUROSPORT
Strzelnica działa od lat 80.
Nowa strzelnica budzi obawy. "Nikt nie będzie tu strzelać z kałasznikowa"
Białystok
Robert F. Kennedy Jr.
Szokujące wyznanie sekretarza zdrowia USA
imageTitle
Ogromne zamieszanie w meczu Barcelony. "Technologia przytłoczona"
EUROSPORT
Nieletni za kierownicą w Choszcznie. Pasażerem był nietrzeźwy ojciec (zdjęcie ilustracyjne)
Chodził po ulicy z maczetą i zaczepiał przechodniów
Kraków
Wiceminister obrony Cezary Tomczyk
Tomczyk o "odpowiedzialności" na RBN. "Ruszyła procedura"
Polska
EN_01672443_1258
Zabici i ranni na uniwersytecie
Jarosław Kaczyński
Będzie koalicja? Kaczyński "nie zawaha się nawet 30 sekund"
Polska
Dykiel
"Ona miała tyle radości w sobie". Aktorzy wspominają Bożenę Dykiel
Kultura i styl
Zimowe Morze Bałtyckie w okolicach Sopotu
Od ponad dekady nie było takiej sytuacji na Bałtyku
METEO
Mężczyzna ukrył się pod łóżkiem
Ukrył się pod łóżkiem, zdradziły go wystające stopy i pies
WARSZAWA
Marszałek Czarzasty
Śledzisz newsy? Sprawdź się w quizie
Quizy
Schronisko dla psów "Zielone Pole" w Ostrowitem
Liczne nieprawidłowości w schronisku po kontroli NIK. "Spełnia minimalne wymagania"
Kujawsko-Pomorskie
DYKIEL
Nie żyje Bożena Dykiel
Polska
32 min
aplikacja randkowa miłość
Płać i szukaj. Czy w aplikacjach randkowych wciąż chodzi o miłość?
Czas przyszły
Śnieg
Ostrzeżenia IMGW. Dzień pod znakiem groźnych opadów
METEO
Opieka nad osobami starszymi
Dowiedział się, że ma prawo do emerytury. Odzyskał ponad 100 tysięcy euro
pap_20250901_1LL
To "nowy darknet". A my sami zapraszamy do niego dzieci
Justyna Suchecka
pap_20251213_21V
"Wpadłem w pułapkę". Lider węgierskiej opozycji o groźbach i intymnym nagraniu
imageTitle
Łzy, ból i niepewność przekuła w złoto. "Zdumiewający powrót"
EUROSPORT
shutterstock_2250571743
Padła szóstka w Lotto
BIZNES
Wybory parlamentarne w Bangladeszu
"Obywatele zaufali partii zdolnej do urzeczywistnienia marzeń wyrażanych przez naszą młodzież"
imageTitle
"Najbardziej sportowy gest igrzysk"
EUROSPORT
Plac pełny nowych samochodów marki Maruti Suzuki, Delhi, październik 2025
Samochody z Chin to dopiero początek. Szykuje się kolejna rewolucja
Maciej Michałek
Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby
"Zmieniamy priorytety". Wiceszef Pentagonu wzywa do stworzenia "NATO 3.0"
Marco Rubio
Rubio spotka się z Zełenskim? "Chyba mam to w harmonogramie"
Prezydent USA Donald Trump
"Musimy zawrzeć porozumienie, inaczej będzie to bardzo traumatyczne"
Karol Nawrocki
Prezydenckie weta, wstrząsający raport, awantura na przesłuchaniu
TO WARTO WIEDZIEĆ

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica