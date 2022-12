57 zabitych dziennikarzy, ponad pół tysiąca w więzieniach. "Reżimy autorytarne czują się coraz pewniej"

Niemal 20 proc. więcej zabitych dziennikarzy

Jak informują Reporterzy bez Granic, do 1 grudnia 2022 roku liczba dziennikarzy, którzy zginęli podczas pracy była o 18,8 proc. wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy to zginęło ich 48. W tym roku to już 57 osób, a duży udział w tym wzroście miał wybuch wojny w Ukrainie. Na terytorium tego państwa zginęło ośmiu dziennikarzy w pierwszych sześciu miesiącach rosyjskiej inwazji. Pozostali dziennikarze, którzy swoją pracę przepłacili życiem, najczęściej ginęli w Meksyku (11), na Haiti (6), w Brazylii (3), w Jemenie (3) i w Syrii (3). Ogólnie, dziennikarze na całym świecie ginęli w miejscach ogarniętych wojną, (20 osób), z powodu przestępczości zorganizowanej (13), korupcji (12), protestów i wydarzeń publicznych (7), zdarzeń związanych ze środowiskiem, np. podczas katastrof naturalnych (4). Z innego powodu zginęła jedna osoba. Niemal 80 proc. z nich zostało celowo zamordowanych.