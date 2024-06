Co najmniej 174 cywilów zginęło w maju w Ukrainie, co jest największą liczbą wojennych ofiar cywilnych od czerwca ubiegłego roku – podała państwowa agencja informacyjna Ukrinform za doniesieniami ONZ.

"W maju w Ukrainie zginęły co najmniej 174 osoby cywilne, a 690 zostało rannych, co stanowi najwyższą liczbę ofiar cywilnych w ciągu miesiąca, odnotowaną przez Misję ONZ do spraw Monitorowania Praw Człowieka w Ukrainie od czerwca 2023 roku" – przekazała agencja z powołaniem na raport Misji.