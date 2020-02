"Nielegalne zamówienia". Poufny raport w sprawie Korei Północnej

Niewymienione z nazwy państwo poinformowało kontrolerów, że barki dostarczały węgiel do trzech portów w chińskiej zatoce Hangzhou oraz do ośrodków wzdłuż rzeki Jangcy. Według niewymienionego z nazwy państwa Korea Północna wyeksportowała do chińskich portów także co najmniej milion ton piasku, którego wartość jest szacowana na 22 miliony dolarów.