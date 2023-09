Raport: młodzi ludzie są bardziej skłonni do popierania rządów autorytarnych

W opublikowanym we wtorek badaniu Open Society Barometer wzięło udział ponad 36 tys. osób z 30 krajów (w tym m.in. Polski, Francji , Niemiec, USA , ale także państw Afryki i Azji) reprezentujących populację ponad 5,5 mld ludzi. Wynika z niego, że demokracja postrzegana jest przez większość ludzi na świecie jako preferowany system polityczny do życia i 86 proc. ankietowanych deklaruje, że chce żyć w systemie demokratycznym. Wśród Polaków przekonanie takie wyraża nawet o jeden punkt procentowy więcej respondentów - 87 proc. Nie przeszkadza to jednej trzeciej spośród ogółu ankietowanych na świecie uważać, że dobrą formą sprawowania władzy są rządy armii lub lidera, który "nie przejmuje się" parlamentem czy przeprowadzaniem wyborów . Wśród Polaków z takim stwierdzeniem zgadza się mniej osób, bo kolejno 22 i 17 proc.

Młodzi mniej skłonni do popierania demokracji

Autorzy raportu zauważają, że tendencję do zwracania się ku autorytarnym formom rządów widać wśród młodych. I tak 57 proc. ogółu osób w wieku 18-35 uważa, że demokracja jest lepszym systemem rządów od innych, podczas gdy wśród osób powyżej 56. roku życia odsetek ten wynosi 71 proc. Wśród młodych również poparcie dla rządów armii jest wyższe niż średnia i wyraża je 42 proc. ogółu badanych w młodszej grupie wiekowej, podczas gdy wśród osób powyżej 56. roku życia to tylko 20 proc. Podobnie w przypadku popierania rządów "silnego lidera" - pozytywnie postrzega je 35 proc. młodych wobec 26 proc. osób starszych.

Oprócz poglądów na temat demokracji w raporcie poruszono też inne kwestie, w tym ekonomiczne. Ankietowanych zapytano np. jak często w ciągu poprzedniego roku mieli problem, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie pożywienie. Najgorzej pod tym względem wypadła Sri Lanka , gdzie 53 proc. osób przyznało, że zmaga się z tym codziennie. Najlepiej zaś wypadła Polska - tylko 3 proc. naszych badanych rodaków zadeklarowało taką właśnie odpowiedź. 72 proc. mieszkańców Polski odpowiedziało, że z taką sytuacją w ogóle nie miało do czynienia. Dla porównania w Niemczech 6 proc. respondentów odpowiedziało, że zmagało się codziennie z zapewnieniem pożywienia sobie i najbliższym, we Francji i Wielkiej Brytanii po 8 proc., w Japonii 14 proc., a w USA 15 proc.

Badani nie ufają politykom

Zaufanie do polityków było niskie w większości z badanych krajów. W Polsce 16 proc. respondentów odpowiedziało, że ufa, iż politycy krajowi działają w ich najlepszym interesie. Dla porównania w Argentynie to 10 proc., w Japonii to 12 proc., we Francji to 15 proc., w USA 29 proc., a w Chinach taką odpowiedź zadeklarowało aż 76 proc. pytanych. Tylko 7 proc. badanych na świecie stwierdziło, że ich największym zmartwieniem są migracje, zarówno w odniesieniu do problemów globalnych, jak i problemów ich kraju. 66 proc. uznało jednak, że państwa powinny zapewnić bardziej bezpieczne i legalne sposoby możliwości przemieszczania się uchodźcom. Takiej odpowiedzi udzieliło 42 proc. Polaków, 39 proc. Niemców, 43 proc. Francuzów, 58 proc. Amerykanów, ale aż kolejno 85 i 87 proc. Senegalczyków i mieszkańców Etiopii.