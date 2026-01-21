Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Raport: Donald Trumpa sprawia, że najbardziej rosną wpływy Chin, a nie USA

Protesty przeciwko ICE w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Donalda Trumpa, Atlanta
Trump wyruszył do Davos, ale jego samolot zawrócił do bazy z powodu problemów z elektroniką
Źródło: Reuters
Powrót Donalda Trumpa do polityki czyni wielkimi przede wszystkim Chiny, a nie USA - wskazują autorzy raportu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR). Wynika to z badań opinii, przeprowadzonych przez think tank w 21 państwach na całym świecie.

"Donald Trump nie poszedł do polityki, by uczynić Chiny znów wielkimi. Ale to właśnie w oczach świata sugerują wyniki światowego badania opinii Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych" - wskazują autorzy raportu "Jak Trump czyni Chiny znów wielkimi - i co to oznacza dla Europy". Badanie, w którym zapytano prawie 26 tys. respondentów z 21 krajów, w tym Polski, zostało przeprowadzone w związku z przypadającą we wtorek pierwszą rocznicą zaprzysiężenia Trumpa na drugą kadencję.

We wszystkich krajach - 10 przebadanych krajów UE potraktowano łącznie - co najmniej 50 proc. ankietowanych uważa, że chińskie wpływy w ciągu najbliższej dekady wzrosną. Najniższy odsetek takich odpowiedzi był w Wielkiej Brytanii - 50 proc., najwyższy w RPA - 83 proc. Odsetek osób, które uważają, że wpływy Chin spadną waha się od 3 proc. (Rosja) do 16 proc. (Indie).

Niemal we wszystkich krajach respondenci zapytani o stosunek do Chin najczęściej wybierali odpowiedź "konieczny partner". Najwyższy odsetek osób postrzegających ten kraj jako sojusznika był w RPA - 37 proc., najniższy w Wielkiej Brytanii i Ukrainie - po 3 proc. W tym ostatnim kraju najwięcej osób uważa Chiny za wroga - 33 proc.

Uczynić Chiny znów wielkie

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, niewiele osób uważa, że ich wpływy spadną, ale też znacznie mniejszy jest odsetek tych, którzy sądzą, że wzrosną. Tylko w czterech krajach odsetek uważających, że wpływy USA wzrosną, przekracza 50 proc. Najwyższy jest w Brazylii - 72 proc., a najniższy w Rosji - 20 proc. W Brazylii jest też najmniej osób, które przewidują, że wpływy USA spadną - 8 proc., a najwięcej przewidujących spadek amerykańskich wpływów jest w samych Stanach Zjednoczonych - 26 proc.

Również Stany Zjednoczone, podobnie jak Chiny, najczęściej widziane są jako "konieczny partner". Indie są jedynym krajem, w którym odsetek uważających USA za sojusznika przekracza 50 proc. i wynosi 54 proc. Na przeciwnym biegunie znajduje się Rosja, gdzie USA za sojusznika uważa tylko 2 proc. pytanych. W Rosji jest też najwyższy odsetek tych, którzy widzą w USA wroga - 37 proc.

Zwraca uwagę, że Indie są także jednym krajem, w którym odsetek osób uważających USA za sojusznika zwiększył się w ciągu ostatniego roku. W pozostałych krajach albo się nie zmienił lub spadł, przy czym w niektórych przypadkach te spadki są znaczące i znamienne - w Wielkiej Brytanii z 37 do 25 proc., w Ukrainie z 27 do 18 proc., a w 10 krajach UE z 21 do 16 proc.

Amerykanie nie podzielają wizji Trumpa

Niemal we wszystkich badanych krajach spadły w ciągu minionego roku oczekiwania wobec prezydentury Trumpa w kwestii tego, czy będzie ona dobra dla USA, dla kraju respondentów i dla pokoju na świecie - lub też pogłębiły się obawy, że będzie ona zła.

"Jego pierwszy rok z powrotem u władzy wydaje się, że spowodował dramatyczną zmianę opinii w niektórych miejscach, między innymi w Indiach i RPA" -ocenia ECFR. W Indiach różnica pomiędzy tymi, którzy liczyli, że ta prezydentura będzie dobra dla ich kraju nad przeciwnymi opiniami, spadła z +79 do +32, w Ukrainie z +6 do -30, a w Szwajcarii z -12 do -48.

Dokonywane przez Trumpa przeorientowanie polityki zagranicznej USA nie znajduje także odzwierciedlenia w opiniach Amerykanów. 40 proc. Amerykanów uważa UE za sojusznika, a 49 proc. podpisuje się pod opinią, że bezpieczeństwo Europy jest także bezpieczeństwem USA - przeciwnego zdania jest 29 proc. Z kolei 54 proc. uważa wojnę Rosji przeciw Ukrainie za zagrożenie dla USA.

Wrogowie boją się mniej, sojusznicy bardziej

Autorzy raportu wskazują, że nawet przed styczniową interwencją zbrojną w Wenezueli agresywna polityka Donalda Trumpa stawiania USA ponad wszystko zachęcała innych do zbliżenia z Chinami. "Paradoksalnie, jego (Trumpa) wyrzeczenie się liberalnego porządku międzynarodowego może dać ludziom pozwolenie na budowanie silniejszych związków z Pekinem, ponieważ nie będą dłużej czuli się zobowiązani do działania w zgodzie z kierowanym przez USA systemem sojuszy" - wskazuje ECFR.

"Tradycyjni wrogowie Ameryki boją się jej mniej niż wcześniej - podczas gdy sojusznicy obawiają się teraz stania ofiarą drapieżnych Stanów Zjednoczonych" - dodaje.

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA - ERIK S. LESSER

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trump
Czytaj także:
Mężczyzna okradał paczkomaty na terenie kilku województw
Po paczkę przyszedł z łomem. Wpadł na gorącym uczynku
Poznań
imageTitle
Linette dumna z siebie. "Aż bolało mnie serce"
EUROSPORT
shutterstock_1621279120
Propaganda za publiczne pieniądze? "To jest patologia, mówimy otwarcie"
Iga Dzieciuchowicz
Magdalena Fręch w Australian Open
Fręch i Paolini wznowiły mecz. Trudna sytuacja Polki
RELACJA
Targanice - pożar
Pożar na weselu. Pierwsze ustalenia prokuratury
Kraków
shutterstock_2466205459
ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów
BIZNES
Bartłomiej Ciążyński, były wiceminister sprawiedliwości przed sądem
Były wiceminister przed sądem
Wrocław
shutterstock_2303340761
Prezent, który może przedłużyć życie. Lekarz: większość rodzin o tym zapomina
Zdrowie
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
BIZNES
imageTitle
Twardosz z drugim najlepszym wynikiem w karierze
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Jeden wpadł na gorącym uczynku, drugiego dopadła "Kobra"
WARSZAWA
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Wniosek o Trybunał Stanu "jest przygotowany"
Polska
Wyspy Czagos
Umowa "wynegocjowana, zawarta i podpisana". Mauritius potwierdza zwierzchnictwo nad wyspami
imageTitle
Świątek i Hurkacz zagrają w czwartek. O której godzinie wyjdą na kort?
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Jest opinia psychiatryczna Mieszka R. podejrzanego o morderstwo na UW
WARSZAWA
shutterstock_2675873501_1
Słodki jak cukier, zdrowszy niż słodziki. Naukowcy znaleźli sposób na masową produkcję
Zdrowie
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
METEO
Baza kosmiczna w Iranie im. Imama Chomeiniego
Iran donosi o udanym teście rakiety o zasięgu 10 tysięcy kilometrów
shutterstock_2462417869
Karnety na siłownie pod lupą. Urząd stawia zarzuty
BIZNES
imageTitle
Piter szybko pożegnała się z Melbourne. Nie tak miało być
EUROSPORT
W bagażu znaleziono substancje psychotropowe i leki bez zezwoleń
Przyleciał z Egiptu, "planował dalszą podróż". Trafił do aresztu
Wrocław
Karol Nawrocki, debata w Davos
Nawrocki w Davos: patrzę na Grenlandię jako na punkt strategiczny
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"
"PODCAST POLITYCZNY"
Ferie zimowe
Warszawa bez stoku narciarskiego na ferie. Nie ma też wyznaczonych miejsc dla sanek
WARSZAWA
Donald Trump
Davos stoi przed dwoma problemami. Trump może być tym łatwiejszym
BIZNES
Obaj kierowcy byli pod wpływem alkoholu
Jeden z nich utknął w śniegu, a drugi przyjechał mu pomóc. Obaj pijani
Lublin
Usha i J.D. Vance'owie
Takiej sytuacji dotąd nie było. Vance'owie: nie możemy się doczekać
Magda Linette w Australian Open
Świetna Linette. Na taki wynik czekała prawie trzy lata
EUROSPORT
dziecko zima niemowlak shutterstock_2219864023
Nie mróz jest problemem. Lekarz mówi, co naprawdę szkodzi dzieciom zimą
Agata Daniluk
Donald Trump
Trump wygłosi przemówienie w Davos. Kiedy i gdzie je oglądać?
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica