Ranking wolności prasy. Polska znów poprawiła swoją pozycję Oprac. Aleksandra Sapeta |

Polska awansowała w światowym rankingu wolności prasy. "Nadzieja na prawdziwą zmianę"

Kluczowe fakty: Po raz pierwszy w historii rankingu w ponad połowie państw sytuacja mediów została zakwalifikowana jako "trudna" lub "bardzo poważna".

Polska awansowała o cztery miejsca w stosunku do zeszłorocznego zestawienia.

Organizacja odnotowała spadek Stanów Zjednoczonych w rankingu i zwróciła uwagę na rolę Donalda Trumpa w tym wyniku.

Rosyjski przywódca Władimir Putin otrzymał miano "specjalisty" w wykorzystywaniu prawa do ograniczania wolności mediów.

Zestawienie "World Press Freedom Index" corocznie klasyfikuje 180 krajów, jest publikowane od 2002 roku. Eksperci oceniają wolność mediów na podstawie pięciu wskaźników: politycznego, ekonomicznego, prawnego, społecznego i bezpieczeństwa.

W tym roku na czele rankingu po raz dziesiąty znalazła się Norwegia, wyprzedzając na podium Holandię i Estonię. W pierwszej dziesiątce znalazły się także kolejno: Dania, Szwecja, Finlandia, Irlandia, Szwajcaria, Luksemburg i Portugalia.

Polska uplasowała się w tym roku na 27. miejscu i tym samym awansowała o cztery miejsca w stosunku do zeszłorocznego zestawienia.

Ostatnie dziesięć miejsc w rankingu zajęły: Bahrajn, Azerbejdżan, Rosja, Turkmenistan, Wietnam, Afganistan, Arabia Saudyjska, Iran, Chiny, Korea Północna oraz Erytrea.

Pozycja naszego kraju w rankingu wolności mediów znacznie spadła po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze w 2015 roku Reporterzy bez Granic stawiali Polskę na 18. miejscu. W 2016 roku już na 47., w 2017 roku - na 54., w 2018 roku - na 58., w 2019 roku - na 59., w 2020 roku - na 62., a w 2021 roku na 64., a w 2022 roku już na 66. Od tego momentu Polska zaczęła wspinać się w rankingu. W 2023 znalazła się na 57. miejscu, a rok później na 47. pozycji.

Sytuacja mediów na świecie

Po raz pierwszy w historii rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic sytuacja mediów w ponad połowie państw została zakwalifikowana jako "trudna" lub "bardzo poważna".

Jako jeden z czynników osłabiających wolność mediów wskazano na "coraz bardziej restrykcyjne narzędzia prawne", również w krajach demokratycznych. W ocenie Reporterów bez Granic to sprawia, że dziennikarstwo jest "coraz częściej traktowane jak przestępstwo". W tym roku ten wskaźnik pogorszył się aż w 110 ze 180 państw (60 proc.).

Reporterzy bez Granic podkreślają w swoim rankingu, że od momentu rozpoczęcia publikacji 25 lat temu - wolność mediów stale i stopniowo się pogarsza. "Dziennikarze wciąż giną i są więzieni za swoją pracę, ale sposoby na podważanie mediów wciąż się zmieniają" - czytamy w dokumencie. Zwrócono w nim uwagę na "wrogi dyskurs polityczny" wobec dziennikarzy, "chwiejną sytuację ekonomiczną mediów" oraz przepisy "wykorzystywane w walce" z prasą.

Według organizacji kwestia kierowania się "bezpieczeństwem państwa" stała się w wielu krajach "sposobem na uniemożliwienie relacjonowania spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej". Trend ten w ocenie Reporterów bez Granic dotyczy zarówno demokracji, jak i systemów autorytarnych. Jako przykład państwa demokratycznego wskazano Japonię.

Z kolei jako "specjalistę" w tym zakresie wymieniono przywódcę Rosji Władimira Putina, który wykorzystuje przepisy mające na celu "zwalczanie terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu do ograniczania wolności prasy". Według stanu na kwiecień w kraju tym w więzieniach przebywa 48 dziennikarzy. Podobnie sytuacje mediów organizacja ocenia w Białorusi, Egipcie, Nikaraugui, Turcji, Birmie Filipinach i Hong Kongu.

We wtorek z białoruskiego więzienia został uwolniony dziennikarz i aktywista mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut i przyjechał do Polski w ramach wymiany więźniów. Poczobut został aresztowany w 2021 roku, a dwa lata później reżim Alaksandra Łukaszenki skazał go w politycznym procesie na osiem lat kolonii karnej za rzekome "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".

W tych krajach zaobserwowano zmiany

Organizacja w tegorocznym raporcie zwróciła też uwagę na "znaczącą zmianę" w Stanach Zjednoczonych, które w stosunku do ubiegłorocznego rankingu spadły o siedem miejsc (na miejsce 64.). Oceniono też, że prezydent USA Donald Trump uczynił z ataków na media "systematyczną politykę". Konfrontacje amerykańskiego prezydenta z dziennikarzami wielokrotnie opisywaliśmy w tvn24.pl.

Kilka innych państw Ameryki Południowej, w tym Ekwador i Peru popadło w "jeszcze głębszą spiralę przemocy i represji" - zauważają Reporterzy bez Granic.

Jak czytamy w raporcie, największy wzrost w rankingu zaobserwowano w przypadku Syrii, po upadku reżimu Baszara al-Asady. W ubiegłym roku kraj ten plasował się na 177. miejscu, w tym roku znalazł się na 144. Mimo to sytuacja mediów w tym państwie wciąż pozostaje "bardzo poważna". To też najniższa możliwa kategoria w rankingu.

Jak czytamy w raporcie, w niektórych państwach, jak Irak, Sudan i Jemen to konflikty zbrojne są główną przyczyną zmniejszającego się poziomu wolności prasy. Reporterzy bez Granic opisali w przygotowanym dokumencie także sytuację w Strefie Gazy, gdzie w wyniku wojny Izraela z Hamasem zginęło co najmniej 220 dziennikarzy.

O 14 miejsc w stosunku do 2025 r. spadła w rankingu Arabia Saudyjska. Jak czytamy w raporcie, to wynik powtarzających się aktów przemocy wobec dziennikarzy, w tym egzekucji saudyjskiego dziennikarza Turki al-Jassera.

Ukraina zdobyła w tegorocznym rankingu 55. miejsce, a tym samym o siedem wyżej niż w ubiegłym roku. W ocenie organizacji wynika to z "dynamicznego rozwoju sektora mediów w tym kraju oraz działań śledczych prowadzonych przez ukraińskie media w celu zwiększenia przejrzystości życia politycznego w kraju".

Jako dwa najbardziej niebezpieczne regiony dla dziennikarzy Reporterzy Bez Granic wskazali Bliski Wschód i Europę Wschodnią.

